Langlauf-WM Vier Innerschweizer Trümpfe an der Langlauf-WM der Junioren An der nordischen Junioren- und U23-WM im finnischen Vuokatti stehen in dieser Woche vier Innerschweizer Athletinnen und Athleten im Einsatz. Mit dabei auch die Marbacherin Ramona Schöpfer. Sie wird ihr erstes Rennen im Ausland bestreiten.

«Die Selektion ist eine kleine Belohnung»: Ramona Schöpfer.

Heute betritt die Marbacherin Ramona Schöpfer Neuland. Erstmals bestreitet die 16-jährige Langläuferin beim Sprint an den Junioren- und U23-Weltmeisterschaften im finnischen Vuokatti ein Rennen im Ausland. «Die Selektion ist eine kleine Belohnung für alles, was ich bisher an harten Trainings und guten Rennen geleistet habe», erklärt Schöpfer. Jüngst kehrte die Juniorin mit je einer Silber- und Bronzemedaille von den Schweizer Meisterschaften in Sedrun nach Hause.

Beim Sprint der U23-Kategorie steht Lea Fischer (22) am Start. Die Engelbergerin konnte sich bereits zum vierten Mal für die Junioren- und U23-Weltmeisterschaften aufdrängen. «Ich habe die Saison auf diese WM ausgerichtet und sehr viel in den Klassisch-Sprint investiert», sagt Fischer, die als bestes WM-Einzelresultat der 11. Rang im Sprint in der freien Technik an der Heim-WM im Goms 2018 vorweist. Sie wird auch im Staffelrennen starten. Fischer ist froh, dass es heuer auch in der Schweiz schon kalt gewesen ist, denn die Wettervorhersagen in Finnland deuten auf tiefe Temperaturen hin.

An arktische Bedingungen in Finnland hat Cyril Fähndrich gute Erinnerungen. Der Eigenthaler sicherte sich vor zwei Jahren in Lathi bei Minus 15 Grad die Bronzemedaille über 30 Kilometer im klassischen Stil. Er ist dadurch in einen kleinen Kreis von Schweizer Athleten aufgestiegen, die bei einem Distanz-Rennen eine WM-Medaille gewinnen konnten. Der 21-jährige B-Kaderathlet hat sich intensiv auf den Saisonhöhepunkt vorbereitet. Fähndrich plant, alle Rennen zu laufen. «Spätestens seit Lathi weiss der ehemalige Sportmittelschüler: «Man steht an einer WM immer mit dem gleichen Ziel am Start. Alles, was zählt, ist eine Medaille.»

Janik Riebli sorgt für Ausrufezeichen

Eine Medaille an einem internationalen Wettkampf blieb Janik Riebli (22) bisher verwehrt. Der 11. Rang an der Junioren-WM 2018 ist sein bisher bestes Resultat. International für Ausrufezeichen hat der Obwaldner in dieser Saison aber bereits gesorgt. Der 8. Rang beim Weltcup-Sprint im schwedischen Ulricehamn am letzten Samstag zeigt, dass er in Form ist. Seine beiden Top-Ten-Resultate im Weltcup erzielte Riebli in der freien Technik, so darf man gespannt sein auf das Abschneiden im Klassisch-Sprint. «Ich will abrufen können, was ich kann. Reicht dies für den Final, ist dort alles möglich», so Riebli.