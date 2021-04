Volleyball «Wir fühlen uns wie vor dem Weihnachtsbaum»: Volley Luzern sammelt 100'000 Franken und bleibt in der NLA Volley Luzern ist gerettet: Mittels Crowdfunding konnten die Luzerner 100'000 Franken sammeln. Damit ist die NLA-Lizenz für die kommende Saison gesichert. «Das ist eine Wahnsinnsgeschichte», sagt der Geschäftsstellenleiter.

Auch die Spieler des NLA-Teams haben mit ihren Familien finanziell mitgeholfen. Bild: Pius Amrein (Luzern, 8. Februar 2021)

Am nächsten Montag endet die Suche nach Sponsoren auf der Crowdfunding-Plattform «funders.ch», doch schon jetzt steht fest: Volley Luzern wird den Schwellenwert von 100000 Franken, der für die Auszahlung aller zugesicherten Gelder erreicht werden muss, passieren. «Es hätte sehr leicht zu Ende gehen können, doch wir wollten nicht aufgeben. Nun fühlen wir uns wie vor dem Weihnachtsbaum, das ist eine Wahnsinnsgeschichte», sagt Richard Gehrlach, der Geschäftsstellenleiter der Luzerner. Damit ist die NLA-Lizenz für die kommende Saison bestätigt.

Gemeinsam mit den Vorstandsmitgliedern Josef Wicki, Jörg Gautschi und Philipp Odermatt war er federführend in einer Rettungsaktion, die Mitte Februar lanciert werden musste, nachdem unter anderem Hauptsponsor Lindaren das Ende seines Engagements verkündet hatte. «Wir sind sehr dankbar für die Unterstützung. Fantastisch war auch, wie uns die Spieler des NLA-Teams mit ihren Familien geholfen haben», so Gehrlach. Einen Grosssponsor habe man zwar noch nicht an Land ziehen können, «das ist aktuell sehr schwierig». Viele kleine und mittelgrosse Spenden sichern nun aber vorderhand das Überleben in der NLA.

Nun wird das Team und der Trainer ausgewählt

Weniger Erfolg hat Basel, das aus wirtschaftlichen Gründen in die NLB absteigt. Damit wird die höchste Liga der Männer in der kommenden Saison auf sieben Teams reduziert. «Unser Gebilde ist zerbrechlich wie ein rohes Ei. Nun geht es darum, für die Zukunft eine Strategie zu entwickeln, um Erfolg zu haben», sagt Gehrlach. Zu den nächsten Aufgaben gehören die Zusammenstellung einer möglichst kompetitiven und günstigen Mannschaft, sowie die Wahl des Cheftrainers. «Unser Nachwuchs und die Volleyballregion Zentralschweiz brauchen diesen Leuchtturm.»