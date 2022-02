Volleyball Volley-Luzern-CEO vor kapitalem Spiel gegen Amriswil: «Wir brauchen drei Mal drei Punkte» Volley Luzern braucht gegen Schönenwerd (Samstag, 17 Uhr, Bahnhofhalle Luzern) einen Sieg, um die Playoff-Chancen zu wahren. CEO Richard Gehrlach nimmt Stellung.

Welchen Eindruck machen Ihnen gegenwärtig die NLA-Männer von Concordia Volley Luzern?

Richard Gehrlach: Einen sehr guten. Die Spieler sind sehr fokussiert, haben im Training einen Steigerungslaug hingelegt, da ist ein cooles Team am Werk.

Allerdings sind die Auftritte nicht konstant. Gegen Topteams gibt es überraschende Siege, gegen vermeintliche Underdogs wie Näfels scheitert man im Cup-Viertelfinal mit 0:3.

Da liegen Sie falsch, die Mannschaft ist nicht inkonstant, der Blick auf die Statistiken im Training zeigt, dass unser Niveau nach oben zeigt. Und in der Meisterschaft haben wir zuletzt alle Heimspiele gewonnen.

Der Blick auf die Tabelle zeigt aber Platz fünf mit fünf Punkten Rückstand auf die Playoff-Halbfinals.

Hätten wir in den ersten fünf Spielen dieser Saison nicht so viele Verletzte gehabt, wäre der Start anders herausgekommen, das trübt unsere Bilanz. Klar, die Cup-Niederlage gegen Näfels hätte ich nicht erwartet. Doch wenn ein Team wie Näfels alles in die Waagschale wirft und nichts zu verlieren hat, kann das passieren. Manchmal ist die Erklärung simpel: Bojan Strugar hat sehr gut serviert, wir hatten Probleme mit den Annahmen, das ist heikel und kann die Differenz ausmachen.

Wie beurteilen Sie Trainer Marco Fölmli in seiner ersten NLA-Saison?

Wir sind sehr zufrieden mit ihm. Er arbeitet strukturiert, teamorientiert und schafft mit viel Kommunikation Vertrauen, Schritt für Schritt.

Um die Playoff-Halbfinals zu erreichen, müssen die restlichen drei Spiele in der Qualifikation gewonnen werden – angefangen am Samstag zu Hause gegen das viertklassierte Schönenwerd.

Das ist so, wir brauchen drei Mal drei Punkte, das ist die Herausforderung. Gegen Schönenwerd rechne ich mit einem spannenden Spiel, das auf beide Seiten kippen kann.

Was stimmt Sie zuversichtlich, Platz vier noch erreichen zu können?

Unsere Mannschaft ist sehr auf dieses Ziel fokussiert, sie schafft es, weil sie es will. Punkt.

Doch kann sie es auch?

Ja, jeder Spieler kennt seinen Job. Tim Köpfli ist zurück, Nathan Broch arbeitet gut, Bruno Jukic kann den Unterschied ausmachen, Edvarts Buivids sowieso. Jeder kann für den anderen einspringen, wenn die Tagesform nicht stimmt, auch das Heimpublikum hilft uns. Wie Sie erwähnten, haben wir die Topteams Amriswil, Chênois und Lausanne geschlagen. Wir sind nicht ungefährlich für die Konkurrenz, auch wenn es über fünf Sätze geht. Wir haben bewiesen, dass die Top 4 machbar sind.

Wie steht es um die Planung der nächsten Saison? Stehen Trainer und Mannschaft schon fest?

Wir tun und diskutieren viel, hoffen darauf, alle im Boot zu behalten, Verträge sind aber noch keine unterschrieben worden. Hierfür müssen wir zunächst ein passendes Finanzpaket schnüren und da liegt im Männer-Volleyball, gerade in einer Stadt mit dem FC Luzern oder dem HC Kriens-Luzern, die Krux. Die Covid-Krise ging an keinem Unternehmen spurlos vorbei und deshalb müssen wir mit Zuversicht an unserem Leuchtturm festhalten.