Swiss Central Basket So wurde der Zuger Luc Schärer vom Hürdenläufer zum «Slam-Dunk»-Spezialisten Obwohl Luc Schärer erst spät zum Basketballsport fand, übernimmt der sprungstarke Flügel bei Swiss Central eine wichtige Rolle. Das will der 21-Jährige auch am Mittwochabend gegen Lugano (19.30 Uhr, Staffeln) zeigen.

Luc Schärer erzielt seine Punkte meist mit Slam Dunks. Maria Antich

Der Film ist bereits 30 Jahre alt, doch in Basketballkreisen erfreut sich «White men can’t jump» (Deutscher Titel: Weisse Jungs bringen’s nicht) auch heute noch grosser Beliebtheit. Die Sportkomödie handelt von einem bleichen Typen, der durch seine unbeholfene Art von allen Gegnern unterschätzt wird – und der sich mit dieser Masche auf den Freiplätzen rund um Los Angeles so manchen Dollarschein erzockt. Nur etwas beherrscht Billy Hoyle nicht: den Slam Dunk. Jene Abschlussart also, bei der der Ball nach einem athletischen Sprung mit voller Wucht durch den Ring gestopft wird.

Klar, der Film ist voller Klischees und politisch inkorrekt, aber der Streifen ist witzig und pointiert. Und das wohl eben auch deshalb, weil hinter dem Klischee ein Quäntchen Wahrheit steckt. Oder etwa doch nicht? Luc Schärer lacht. Obwohl er erst acht Jahre nach der Kinopremiere von «White men can’t jump» geboren wurde, kennt er den Film selbstverständlich. «Ein Klassiker!» Dass der Flügel von Swiss Central über den Hollywood-Film lachen kann, hat noch einen anderen Grund: Er ist der lebende Beweis dafür, dass das Vorurteil des unathletischen «White Men» nicht stimmt. Luc Schärer can jump – und wie! Slam Dunks sind bei ihm keine Seltenheit, sondern seine beliebteste Art, zwei Punkte zu erzielen.

Seine Laufbahn startete Schärer bei der Basketballabteilung des LK Zug. Maria Antich

Der Zuger weiss genau, woher seine Athletik kommt. «Ich verdanke meine Sprungkraft der Leichtathletik.» Während die meisten seiner Teamkollegen schon in frühen Jahren Bälle auf den Korb warfen, verbrachte er seine freien Nachmittage auf der Leichtathletikbahn. Hoch- und Weitsprung sowie der Sprint- und Hürdenlauf waren die Paradedisziplinen des Mehrkämpfers. «Im regionalen Vergleich war ich gut, für eine grössere Karriere reichte es aber nicht.» Daneben kickte er auch noch Bälle im lokalen Fussballverein.

Ein Familienfest veränderte alles

Basketball hingegen war für ihn lange Zeit kein Thema. Das änderte sich, als an einer Familienfeier ein Gast von Michael Jordan zu schwärmen begann. «Ich kannte Jordan bis dahin noch nicht», erzählt Schärer. Weil ihn interessierte, was er hörte, fing er kurz darauf an, nach Videos des legendären Korbjägers zu suchen. Ab diesem Zeitpunkt war es um ihn geschehen: «Diese Athletik, diese Eleganz, diese Körperbeherrschung – ich war sofort fasziniert von Jordan und der Sportart.» In der Folge meldete sich Schärer bei der Basketballabteilung des LK Zug. Sein erstes Spiel absolvierte er für die U20-Junioren. «Zwar merkte ich bald, dass mir der Sport liegt und ich über ein gewisses Talent verfüge, doch ich hätte niemals damit gerechnet, dass ich nur wenige Jahre später in der höchsten Schweizer Liga spielen würde.» Doch genau so kam es.

Schon nach kurzer Zeit erweckte Schärer die Aufmerksamkeit von Swiss-Central-Nachwuchschef Zoran Popovic. In dieser Saison übernimmt Schärer eine grössere Rolle im NLA-Team. Mit 16 Einsatzminuten pro Spiel gehört er zur fixen Rotation des Trainers. «Ich freue mich sehr über diese Chance, finde aber auch, dass ich sie verdient habe», sagt Schärer, der mittlerweile in Luzern wohnt und sich an der Pädagogischen Hochschule zum Lehrer ausbilden lässt.

Am Ziel ist er indes noch nicht: «Ich werde weiter hart trainieren, um irgendwann noch mehr Minuten zu bekommen und mir in der Liga einen Namen zu machen.» Am Mittwochabend erhält er die nächste Chance dazu: Um 19.30 Uhr spielt SCB zu Hause gegen die Lugano Tigers. Gegen den Tabellenletzten will Luc Schärer unbedingt Punkte holen – und vielleicht den einen oder anderen Slam-Dunk durch den Korb stopfen.