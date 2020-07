Vor dem NHL-Restart: Das grosse Rating der verbliebenen Schweizer Eishockey im Hoch-Sommer! Am Samstag nimmt die NHL nach der Corona-Pause ihren Betrieb wieder auf. Zehn Schweizer sind mit dabei. Wer ist in Form? Und wer hat eine missglückte Saison hinter sich? Ein Überblick.

Der Klassenbeste: Roman Josi führt die Rangliste der besten Schweizer NHL-Leistungen an. Mark Humphrey / AP

Fünf Monate nach dem Unterbruch der Saison wagt die NHL den Restart. Die Hoffnung ist gross, trotz Corona einen Stanley-Cup-­Sieger zu küren.

Zehn Schweizer Spieler sind dabei, während einer (Sven Bärtschi) aus gesundheitlichen Gründen freiwillig verzichtet. Wie verlief ihre bisherige Saison – die Übersicht.

Nino Niederreiter, 27,

Carolina Hurricanes

Note 4: Niederreiter. Gerry Broome / AP

So wirklich zufrieden kann er nicht sein. Die Hoffnung war gross, dass es nach dem aufregenden Playoff 2019 ähnlich weitergehen würde. Aber Niederreiter hatte vor der Pause enttäuschende Monate zu verkraften. Die Saison begann er an der Seite der Stars ­Teravainen und Aho, doch plötzlich schoss er keine Tore mehr. Nun findet er sich in der 3. Linie wieder. ­Gelingt ihm der Turnaround?

Statistik: 69 Spiele, 11 Tore, 18 Assists, Eiszeit pro Partie: 14:49. Note 4.

Roman Josi, 30,

Nashville Predators

Note 6: Josi. Mark Humphrey / AP

Um seine Leistungen zu beschreiben, genügt ein Wort: grossartig. Captain Josi trägt ­seine Predators, ohne ihn wären sie nicht einmal in der Nähe der Playoffs. Es ist darum auch ­keine Überraschung, dass Josi einer von drei Kandidaten ist bei der Wahl zum besten Verteidiger der Liga. Ist vielleicht auf dem Höhepunkt der Karriere angelangt – oder wird er noch besser?

Statistik: 69 Sp., 16 T., 49 A., 25:47 Min/Sp., Note 6.

Kevin Fiala, 24,

Minnesota Wild

Note 6: Fiala. Jamie Sabau / NHLI

Für ihn kam die Corona-Pause zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Er hatte die besten und konstantesten Wochen seiner Karriere hinter sich, war einer der stärksten Spieler der ganzen NHL. Man hatte das Gefühl, er skore nach Belieben. Nun stellt sich die Frage: Kann er diese Form in die Playoffs retten?

Statistik: 64 Sp., 23 T., 31 A., 15:24 Min/Sp., Note 6.

Yannick Weber, 31,

Nashville Predators

Note 4,5: Weber. Julio Cortez / AP

Wie fast immer bei ihm: Ein grundsolider Verteidiger, der wertvoller ist als viele meinen.

Statistik: 41 Sp., 1 T., 2 A., 14:01 Min/Sp., Note 4,5.

Gaëtan Haas, 28,

Edmonton Oilers

Note 5: Haas. Keystone

Konnte sich etwas entgegen den Erwartungen bereits in seinem ersten Jahr im Team festbeissen.

Statistik 58 Sp., 5 T., 5 A., 9:42 Min/Sp., Note 5.

Dean Kukan, 27,

Columbus Blue Jackets

Note 4,5: Kukan. Keystone

Im Playoff 2019 gelang der Durchbruch, nun den Vertrag verlängert – trotz Verletzungen.

Statistik: 33 Sp., 1 T., 4 A., 15:58 Min/Sp., Note 4,5.

Luca Sbisa, 30,

Winnipeg Jets

Note 4,5: Sbisa. Keystone

Seine NHL-Karriere war fast schon zu Ende, nun überzeugt er noch einmal regelmässig.

Statistik: 44 Sp., 2 T., 8 A., 17:56 Min/Sp., Note 4,5.

Denis Malgin, 23,

Toronto Maple Leafs

Note 3: Malgin. Keystone

Im Frühjahr aus Florida gekommen, aber auch am neuen Ort glücklos. Eine Enttäuschung.

Statistik: 8 Sp., 0 T., 0 A., 10:21 Min/Sp., Note 3.

Jonas Siegenthaler, 23,

Washington Capitals

Note 5,5: Siegenthaler Keystone

Welch tolle Entwicklung! Fester Bestandteil eines der besten Teams, defensiv herausragend.

Statistik: 64 Sp., 2 T., 7 A., 15:44 Min/Sp., Note 5,5.

Philipp Kuraschew, 20,

Chicago Blackhawks

Noch ohne Note: Kuraschew. Keystone

Seine Zeit kommt – vielleicht schon früher als erwartet. Wurde überraschend nominiert.

Statistik: Noch keine NHL-Spiele.

Pre-Playoffs (Ab Samstag, «Best of 5»):

Eastern Conference: Pittsburgh - Montreal; Carolina - NY Rangers; NY Islanders - Florida; Toronto - Columbus;

Western Conference: Edmonton - Chicago; Nashville - Arizona; Vancouver - Minnesota; Calgary - Winnipeg.

Direkt für Playoffs qualifiziert: Boston, ­Tampa Bay, Washington, Philadelphia; ­St.Louis, Colorado, Vegas, Dallas;