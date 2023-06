Vorbild Deutschland Wenn das EPO im Joghurt steckt – mit der Polizei auf Dopingjagd Andrea Gotzmann, Antidoping-Chefin in Deutschland, erklärt die Vorzüge von staatlicher Dopingverfolgung.

Andrea Gotzmann ist die oberste Dopingjägerin Deutschlands. Ende Juli tritt sie nach 40 Jahren in den Ruhestand. Peter Eilers/Nada

Sie ist eine Ikone der Dopingbekämpfung. Andrea Gotzmann hat 40 Jahre ihres Lebens dem Einsatz für einen fairen Sport gewidmet. Nun tritt die Chefin der deutschen Antidoping-Agentur Ende Juli mit 65 Jahren in den Ruhestand.

Die leidenschaftliche Basketballerin Gotzmann ist nicht nur von ihrer Statur her eine eindrucksvolle Person. Mit ihrem Background als Biochemikerin und langjährige Mitarbeiterin des renommierten Kölner Antidoping-Labors, aber auch mit ihren vielen wissenschaftlichen Arbeiten zum Thema Doping prägte sie den Kampf gegen den Sportbetrug über Jahrzehnte.

Auch bei der Einführung des staatlichen Dopinggesetzes in Deutschland arbeitete Andrea Gotzmann an vorderster Front mit. Sie erklärt, wie sich dank diesem die Arbeit ihrer Agentur verändert hat.

Frau Gotzmann, wie kontrovers wurde die Frage in Deutschland diskutiert, ob Selbstdoping strafrechtlich verfolgt werden soll?

Andrea Gotzmann: Es wurde aus vielen Perspektiven diskutiert. Durch Beteiligung aller sportlichen, juristischen und weiterer gesellschaftlichen Gruppen wurden verschiedenste Aspekte bei diesem Austausch berücksichtigt. Ich fand es sehr wichtig, all diese Meinungen mit einzubeziehen, um letztlich ein Gesetz zu schaffen, welches dem Zweck wirklich dient.

Was hat die Verankerung dieses Strafbestands 2015 in der Dopingbekämpfung verändert?

Ganz wichtig ist, dass in diesem Gesetz die Nationale Anti-Doping-Agentur Deutschlands (Nada) als Kompetenzzentrum für Dopingfragen genannt wird. Das ermöglicht uns als Stiftung, mit staatlichen Ermittlungsbehörden in einen engen Austausch zu treten. Zuvor war das mehr eine Einbahnstrasse, bei der die Nada Informationen an die Staatsanwaltschaft geliefert hat. Der Dialog hat unsere Position gestärkt.

Wieso musste man fünf Jahre später Anpassungen vornehmen?

Das wurde von Anfang an so festgelegt. Das Gesetz war bei Einführung nicht unumstritten – vor allem, was Stimmen aus dem organisierten Sport betraf. Man befürchtete in einem gewissen Masse einen Angriff auf die Autonomie des Sportes. Und es gab Zweifel, ob die beiden Systeme des sportrechtlichen und des staatlichen Verfahrens neben- und miteinander funktionieren können. Wenn es zum Beispiel bei einem Sachverhalt zu unterschiedlichen Beurteilungen kommt. Deshalb erachtete man es als sinnvoll, nach fünf Jahren zu evaluieren, wie es in der Praxis funktioniert. Haben die im Vorfeld vorgebrachten Argumente gegriffen oder nicht.

Und was war die Erkenntnis?

Man hat festgestellt, dass eine Anpassung bzw. Nachschärfung in Paragraphen des Gesetzes sinnvoll sind, wie zum Beispiel in Richtung Kronzeugenregelung.

Welchen Vorteil hat eine Kronzeugenregelung?

Es wird kritisiert, dass letztlich stets die Athletinnen und Athleten für ein Dopingvergehen verurteilt werden, man aber so gut wie überhaupt nicht an die Personen im Hintergrund herankommt. Um die wichtigen Informationen zu erhalten, um diese Netzwerke aufdecken zu können, musste ein Angebot geschaffen werden – in Form eines Zeugenschutzes und eines variablen Strafmasses im Rahmen der Kronzeugenregelung.

Aufgrund der eigenen Erfahrungen: Auf was muss die Schweiz bei der Aufnahme einer solchen Regelung ins Strafrecht besonders achten?

Ich fand den Kommunikationsprozess sehr wichtig und wertvoll. Die unterschiedlichen Expertenmeinungen zu hören, sie gegeneinander abzuwägen und vor allem die Anti-Doping-Praktiker zu Wort kommen zu lassen, um letztlich ein ausgewogenes, hilfreiches Gesetz auf den Weg zu bringen.

Wie hat dieser ganze Prozess die Zusammenarbeit zwischen den Dopingermittlern von Sport und Staat geprägt?

Das Anti-Doping-Gesetz hat uns enorm nach vorne gebracht. Vom Kommunizieren auf Augenhöhe, der Möglichkeiten des Austauschs und dem fortwährenden Dialog zur Stärkung dieser Ermittlungs-Netzwerke haben alle Seiten profitiert. Unsere Arbeit wird dadurch zielgerichteter und passgenauer. Darf ich Ihnen ein ganz simples Beispiel aus der Praxis erzählen?

Ja, gerne!

Wenn nach einer Anzeige eine Hausdurchsuchung verfügt wird, ist beispielsweise Fachwissen hilfreich, dass etwa EPO gekühlt gelagert werden muss – sich ein Blick in den Kühlschrank also lohnen kann. Es gab einen Fall, da versteckte ein Athlet die EPO-Ampulle in einem Joghurt.

Alle Nachbarländer der Schweiz verfolgen Selbstdoping strafrechtlich. Würde eine Anpassung bei uns auch die internationale Zusammenarbeit der Dopingjäger stärken?

Die Anti-Doping-Agenturen arbeiten im deutschsprachigen Raum bereits sehr eng und intensiv zusammen. Das funktioniert sehr gut. Ich denke nicht, dass es von einer staatlichen Massnahme abhängt, ob dieser Austausch noch stärker wird. Die Gesetzgebung muss jedes Land für sich definieren. Die Kooperation mit den staatlichen Behörden ist zweifellos ein Vorteil, aber nicht zwingende Voraussetzung für ein gut funktionierendes internationales Anti-Doping-Netzwerk.