Lara Gut-Behrami: «Ich hoffe, ich kann technisch an letzte Saison anknüpfen»

Die Skirennfahrerin Lara Gut-Behrami äussert sich im Interview mit Keystone-SDA zu ihrer aktuellen Verfassung. «Es war ein guter Sommer und wir konnten gut trainieren.» Vor dem Saisonauftakt am Samstag in Sölden hofft sie, dass technisch so weiterfahren könne, wie sie letzte Saison beendet habe.