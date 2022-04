Auswärtsspiel in Aarau Kriens-Trainer René van Eck: Wandern in Oberrüti nach der Oster-Ohrfeige Der SC Kriens muss heute (18.00) auswärts beim FC Aarau antreten. Beim Aufstiegsaspiranten wollen die Krienser eine «Klatsche» verhindern.

«Aarau hat im Moment keinen guten Lauf», sagt SCK-Trainer René van Eck. Martin Meienberger/Freshfocus

Jetzt sind es noch sechs Spiele bis zur Erlösung. Was soll man von diesem SCK der letzten beiden Wochen halten? Zuerst der Kraftakt und Charakterbeweis beim 2:1-Heimsieg gegen Wil; dann die Oster-Ohrfeige und Selbstdemütigung bei der 0:5-Heimniederlage gegen Neuchâtel Xamax. Und nun müssen die Krienser heute Abend (18.00) auch noch bei Aufstiegsaspirant Aarau antreten.

Der FCA ist nach fünf Niederlagen in den letzten sechs Spielen wohl ziemlich froh, dass gerade jetzt Kriens kommt, Kriens, der Punktelieferant. Man kann es auch so sagen: Wer dieses Kriens nicht bezwingt, hat in der Super League definitiv nichts verloren und nichts zu finden. Immerhin: Kriens ergatterte sich im letzten Oktober (noch unter Trainer Davide Morandi) in Aarau einen Punkt – die letzte Begegnung vom Februar 2022 endete in Kriens aber… 0:5, wie zuletzt gegen Xamax.

Das Restprogramm des SC Kriens sieht so aus: Aarau (Auswärtsspiel), Stade Lausanne-Ouchy (Heimspiel), Schaffhausen (a), Vaduz (h), Yverdon (a), Winterthur (h).

Kann Kriens noch ein Stolperstein sein?

Wer die letzten sechs Gegner des SCK studiert, erkennt, dass Kriens in einem Challenge-League-tauglichen Zustand sogar noch das Zünglein an der Waage im Aufstiegsrennen spielen könnte: Heute gegen Aarau, dann aber auch noch gegen Schaffhausen, gegen Vaduz und am Schluss gegen Leader Winterthur. Aber: Wer Kriens gegen Xamax gesehen hat, muss davon ausgehen, dass Kriens alle restlichen sechs Spiele verlieren wird, auch jene gegen Ouchy und Yverdon.

Trainer René van Eck sagt sechs Spiele vor seinem Abschied von Kriens und während er an seinem Wohnort in Oberrüti eine Wandertour macht: «Der Auftritt gegen Xamax war ganz schwach. Wie wir die Tore hergeschenkt haben, war eine Enttäuschung. Das erst recht, nachdem wir eine Woche zuvor wirklich gut gespielt haben und Wil bezwingen konnten.»

Van Eck und sein SCK müssen in Aarau auf die gesperrten Lino Lang und Ransford Selasi verzichten, ausserdem fallen weiterhin Sessolo/Harambasic/Costa/Alessandrini verletzt aus. Müssen die Krienser gegen den FC Aarau wieder eine «Klatsche» (wie es van Eck nach dem 0:5 gegen Xamax ausdrückte) einstecken? «Im letzten Heimspiel gegen Aarau wurden wir vorgeführt», sagt van Eck, «doch Aarau hat im Moment keinen guten Lauf.»

Sechs Spiele – sechs Niederlagen? Weiterhin gilt es für Kriens, einen Negativrekord zu verhindern: Der FC Meyrin holte in einer Abstiegssaison nur 14 Punkte – Kriens hat noch sechs Spiele, um fünf Punkte zu gewinnen und wenigstens Meyrin zu überholen.