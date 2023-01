Weltcup Adelboden Ein enttäuschter Schweizer und ausgelassene Ski-Zwillinge aus Norwegen Loïc Meillard verliert im Slalom von Adelboden am Ende den Rhythmus und verpasst das Podest wegen einer Hundertstelsekunde. Für Lucas Braathen und Atle Lie McGrath geht ein Traum in Erfüllung.

Plötzlich fehlt ihm der Rhythmus: Loïc Meillard kämpft sich durch den Zielhang von Adelboden. Bild: Sven Thomann/Freshfocus

Am Sonntagmorgen dauerte es etwas länger, bis Loïc Meillard seinen Körper mobilisiert hatte. Der Riesenslalom von Adelboden, der als schwierigster Riesenslalom im Weltcup gilt, steckte ihm noch in den Knochen. Dritter wurde er am Samstag, vor ihm nur Marco Odermatt und Henrik Kristoffersen. Für Meillard blieb die Nebenrolle.

Doch Meillard schöpfte Motivation aus dem Podestplatz vom Samstag und hatte am Sonntag die Chance, aus dem Schatten von Odermatt und Kristoffersen zu treten. Odermatt fährt generell keinen Slalom, Kristoffersen strauchelte. Im ersten Lauf verpasste er ein Tor, stand kurz still und überstand den Cut der ersten 30 Fahrer nicht. Meillard lag nach dem ersten Durchgang auf dem 2. Rang, eine halbe Sekunde hinter Lucas Braathen.

Komplimente an die Pistencrew

Adelboden wäre die Bühne gewesen für Meillard, um sein Image abzuschütteln. Er gilt als der technisch Hochbegabte, dem aber der Killerinstinkt fehlt, um grosse Rennen zu gewinnen. Der Schweizer Riesenslalom-Trainer Helmut Krug sagte einmal: «Loïc ist technisch wohl besser als Marco. Aber Marco ist der bessere Wettkämpfer.»

Die Ausgangslage konnte Meillard nicht nutzen. Im schwierigen Zielhang schmolz sein Vorsprung dahin, es reichte nur für den vierten Platz. Nur eine Hundertstelsekunde trennte ihn vom Podest. «Das tut weh», sagte er. Während der Lärmpegel auf den Rängen das Maximum erreichte, verlor er im Schlussabschnitt komplett den Rhythmus. «Ich kam nicht mehr richtig vorwärts», sagte Meillard.

Das schmale Pistenband am grünen Chuenisbärgli hielt den Belastungen stand. Die Adelbodner hatten Wetterglück, im zweiten Durchgang stoppte auch der Nieselregen. Wer sich unter den Fahrern umhörte, nahm nur Lob zur Kenntnis: «Es war sensationell, grosses Kompliment an die Pistencrew», sagte Ramon Zenhäusern.

Ausgelassene Norweger

Diesen Tag werden sie nie mehr vergessen: Lucas Braathen (rechts) gewinnt vor seinem Kollegen Atle Lie McGrath (links). Bild: Sven Thomann/Freshfocus

Für die Geschichte des Tages sorgten die Norweger Lucas Braathen und Atle Lie McGrath mit einem Doppelsieg. Beide sind im April 2000 geboren, beide gehören dem gleichen Skiklub in der Nähe von Oslo an, sie sind das, was man Ski-Zwillinge nennen kann. Noch am Vortag erlebte Braathen einen Rückschlag. Mit der Bestzeit unterwegs, blieb er mit der linken Hand an einem Tor hängen und schied aus.

«Der Riesenslalom von Adelboden ist nicht mein Freund», sagte Braathen. 2021 stürzte er, 2022 brach er das Rennen ab, weil ihn die Bilder des Sturzes einholten. Im Slalom war die Gefühlswelt komplett anders. Braathen sprach nach dem Sieg vom vielleicht besten Tag seiner Karriere.

Zur Pressekonferenz nach dem Rennen erschienen die beiden 22-jährigen euphorisiert. In der einen Hand die gewonnene Kuhglocke, in der anderen Hand ein Bier. McGrath sagte: «Wir hatten schon immer den Traum, Erster und Zweiter in einem Weltcuprennen zu werden.» In Adelboden wurde der Traum zur Realität.