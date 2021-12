Weltcup St. Moritz Schmerzen im Schulterbereich: Lara Gut-Behrami fliegt ungebremst durch die Fangnetze Lara Gut-Behrami ist im Super-G von St. Moritz mit der Bestzeit unterwegs. Dann durchbricht sie mit Höchsttempo beide Fangnetze und verletzt sich im Schulterbereich.

Ein gutes Zeichen: Lara Gut-Behrami fährt nach ihrem Sturz in den Zielraum hinunter. Peter Schneider/Keystone

Die Dramatik hatte sich an diesem Sonntag nicht angekündet. Die Kulisse im Zielraum auf Salastrains war pittoresk: Strahlender Sonnenschein, die Sicht auf der Piste besser als am Vortag, das Skipublikum zahlreich auf den Tribünen - ein Traum für jeden Touristiker des Oberengadins. Hinzu kam die sportliche Ausgangslage, die sich auf ein packendes Duell beschränken sollte: Lara Gut-Behrami gegen Sofia Goggia, die derzeit besten Super-G-Athletinnen. Am Vortag hatte die Schweizerin die Italienerin um 18 Hundertstel geschlagen. In Lake Louise hatte Goggia gewonnen. Beide standen mit der roten Nummer am Start. Doch dann sah das Drehbuch einige Wendungen vor.

Zuerst musste der Beginn des Rennens um 45 Minuten verschoben werden, wegen teils heftigen Windböen im oberen Teil der Strecke. Gestartet wurde schliesslich von weiter unten. Die Kurssetzung gab bereits zu reden, bevor die erste Fahrerin ins Rennen ging. Tina Weirather, die SRF-Kommentatorin, die auf dieser Piste 2017 WM-Silber im Super-G gewann, kritisierte den Kurs. Er sei zu direkt und darum gefährlich. Die Fahrerinnen bewerteten das Thema unterschiedlich. Michelle Gisin sagte, der Kurs sei nicht zu gefährlich: «Es brauchte sicher Köpfchen. Je nach Wind war es sehr schwer einzuschätzen, wann man mehr riskieren durfte.»

Lara Gut-Behrami nahm schliesslich im Wissen ihres Formstandes viel Risiko auf sich. Sie erwischte anfänglich die beste Linie, bei der zweiten Zwischenzeit lag sie mit 54 Hundertstel in Führung, es hätte am Ende wohl zum neuerlichen Sieg gereicht. Die Tessinerin wurde schneller und schneller. Doch bei der schnellsten Stelle des Rennens verpasste sie fast ein blaues Tor und flog ungebremst in die Fangnetze. Erst nach den beiden Netzen kam sie zum Stillstand. Es folgte die unangenehmste Phase bei Skirennen. Die Fans verstummten, Athletinnen schlugen ihre Hände vors Gesicht und wandten sich vom TV-Screen ab.

Reusser: «Sie hat sich richtig abgedreht»

Alpindirektor Walter Reusser, der die Szene aus dem Zielraum mitverfolgte, sagte später: «Lara hat es sehr gut gemacht und sich kurz vor dem Aufprall richtig abgedreht.» Wie gravierend die Blessuren sind, war am Nachmittag unklar. Gut-Behrami ging anschliessend ins Teamhotel. Gemäss Reusser klagte sie über Schmerzen im Schulterbereich. Ein positives Signal war zumindest, dass die Tessinerin sich selbstständig aufrappelte und ins Ziel fuhr.

Auch Sofia Goggia gelang keine perfekte Fahrt. Die Italienerin klassierte sich letztlich auf Platz 6. Dafür erreichten ihre Landsfrauen ihr Level. Federica Brignone setzte sich vor Elena Curtoni durch. Platz 3 ging wie bereits am Samstag an Mikaela Shiffrin. Beste Schweizerin wurde Jasmine Flury auf Platz 7. Mit dem strahlenden Sonnenschein in St. Moritz konnte die Schweizer Equipe nicht ganz mithalten.