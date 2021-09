Weltklasse Zürich Mujinga Kambundji und Ajla Del Ponte im Schweizer Duell – Rojas, Duplantis und Thompson-Herah träumen vom Weltrekord Insgesamt 17 Einzel-Olympiasieger treffen sich zum Abschluss der internationalen Leichtathletik-Saison diese Woche bei Weltklasse Zürich. Die Weltelite kämpft in 32 Disziplinen um Diamanten und Weltrekorde. Verfolgen Sie das Meeting live im Ticker und Stream.



Weltklasse Zürich bildet den Schlussakt der Diamond-League-Saison. CH Media

Weltklasse Zürich ist erstmals alleiniger Gastgeber des Diamond-League-Finals und das letzte Treffen der Leichtathletik-Elite in dieser Saison. In den 32 Entscheidungen, verteilt auf zwei Tage, treten 17 Olympiasieger- und -Siegerinnen an, bei einem Sieg erhalten sie 30'000 Franken Preisgeld und das Startticket für die WM 2022 in Eugene, USA. Am Start sind auch 13 Schweizerinnen und Schweizer – und damit so viele wie noch nie zuvor.

Am zweiten Wettkampftag fallen innert zwei Stunden nicht weniger als 25 Entscheidungen. Hier verpassen Sie keinen der zahlreichen Höhepunkte.



Das Programm vom Donnerstag

17.50 Uhr: Stabhochsprung Frauen

18.00 Uhr: Weitsprung Männer (Ehammer, Gföhler)

18.00 Uhr: Weitsprung Frauen

18.20 Uhr: Diskus Männer

18.20 Uhr: Diskus Frauen

18.40 Uhr: Dreisprung Männer

18.40 Uhr: Dreisprung Frauen

19.04 Uhr: 400 Meter Frauen

19.15 Uhr: 400 Meter Männer (Petrucciani)

19.26 Uhr: 3000 Meter Hindernis Frauen

19.46 Uhr: 100 Meter Hürden (D. Kambundji)

19.58 Uhr: 110 Meter Hürden (Joseph)

20.06 Uhr: 1500 Meter Frauen

20.15 Uhr: Stabhochsprung Männer (Alberto)

20.17 Uhr: 1500 Meter Männer

20.22 Uhr: Speerwurf Männer (Wieland)

20.22 Uhr: Speerwurf Frauen

20.25 Uhr: Hochsprung Männer

20.29 Uhr: 100 Meter Frauen (M. Kambundji, Del Ponte)

20.38 Uhr: 100 Meter Männer (Wicki)

20.46 Uhr: 3000 Meter Hindernis Männer

21.03 Uhr: 800 Meter Frauen (Hoffmann)

21.13 Uhr: 800 Meter Männer

21.25 Uhr: 400 Meter Hürden Frauen (Sprunger)

21.35 Uhr: 400 Meter Hürden Männer

21.44 Uhr: 200 Meter Frauen (M. Kamundji)

21.52 Uhr: 200 Meter Männer (Reais)



Das sind die Höhepunkte des zweiten Tags

18.40 Uhr: Dreisprung Frauen mit Yulimar Rojas

Die Venezolanerin Yulimar Rojas gewann in Tokio nicht nur Gold, sondern überflügelte mit ihren 15,67 Metern den fast 26 Jahre gültigen Weltrekord der Ukrainerin Inessa Krawez gleich um 17 Zentimeter. Trotzdem sagte sie danach, sie sei technisch nicht perfekt gesprungen. Heisst: Es scheint nur eine Frage der Zeit zu sein, bis Rojas den Weltrekord erneut verbessert.



Yulimar Rojas hat den Weltrekord im Dreisprung im Visier.

Valentin Flauraud / KEYSTONE

19.46 Uhr: 100 Meter Hürden mit Ditaji Kambundji

Die 19-jährige Schwester von Mujinga Kambundji ist klar die Jüngste und findet dank einer Wildcard Unterschlupf im neunköpfigen Starterfeld. Den Sieg dürften wohl die Olympia-Dritte Megan Tapper aus Jamaika und Tobi Amusan aus Nigeria (in Tokio Vierte) unter sich ausmachen.



Ditaji Kambundji kommt zu ihrem Weltklasse-Zürich-Debüt.

Martial Trezzini / KEYSTONE

19.58 Uhr: 110 Meter Hürden mit Jason Joseph

Jason Joseph misst sich mit Olympiasieger Hansle Parchment (Jamaika) und dem Tokio-Dritten, Ronald Levy, ebenfalls aus Jamaika. Vor drei Wochen lief Joseph in 13,12 Sekunden einen neuen Schweizer Rekord. Zehnkämpfer Simon Ehammer steht dank einer Wildcard am Start.



Jason Joseph misst sich mit dem Olympiasieger aus Jamaika.

Jean-Christophe Bott / KEYSTONE

20.06 Uhr: 1500 Meter mit Sifan Hassan vs. Faith Kipyegon



Die in Äthiopien geborene Holländerin Sifan Hassan (PB 3:51,59 Minuten) und die Kenianerin Faith Kipyegon (PB 3:51,07 Minuten) dürften den Sieg unter sich ausmachen und treiben sich gegenseitig zu Höchstleistungen. Genzebe Dibabas Weltrekord von 2015 liegt bei 3:50,07 Minuten.



Sifan Hassan stellt sich ihrer Widersacherin Faith Kipyegon.

Olivier Matthys / AP

20.16 Uhr: 1500 Meter Jakob Ingebrigtsen vs. Timothy Cheruiyot

3:26,00 Minuten: Bereits seit 26 Jahren hat der Weltrekord von Hicham El Guerrouj Bestand. Doch der erst 20-jährige norwegische Olympiasieger Jakob Ingebrigtsen (PB 3:28,32 Minuten) und sein Widersacher Timothy Cheruiyot aus Kenia (PB 3:28,28) nähern sich der Marke El Guerroujis an.



Jakob Ingebrigtsen (r.) und Timothy Cheruiyot treiben sich zu Bestleistungen. Keystone

20.21 Uhr: Stabhochsprung Armand Duplantis

Vor Wochenfrist gewann der Schwede Armand Duplantis in Brüssel mit einer gemeisterten Höhe von «nur» 6,05 Metern. An der Weltrekordmarke von 6,19 Metern scheiterte er drei Mal zum Teil äusserst knapp. Vielleicht holt der Olympiasieger von Tokio Verpasstes in Zürich nach.



Weltrekordhalter im Stabhochsprung: Mondo Duplantis.

Diego Azubel / EPA

20.25 Uhr: Hochsprung mit Gianmarco Tamberi

Mit ihrer geteilten Goldmedaille sorgten der Italiener Gianmarco Tamberi und der Katari Mutaz Essah Barshim für einen der magischen Momente der Olympischen Spiele. In Zürich ist allerdings nur Tamberi am Start. Vor Zürich sagte er: «Es ist schwierig, wieder die Motivation zu finden.»



Nicht in Bestform, aber gut genug für den Sieg: Gianmarco Tamberi.

Andrzej Grygiel / EPA

20.29 Uhr: 100 Meter Frauen mit Ajla Del Ponte und Mujinga Kambundji



Mit den Schweizerinnen Mujinga Kambundji, Ajla Del Ponte, Marie-Josée Ta Lou, Daryll Neita und Elaine Thompson-Herah stehen fünf der acht Olympia-Finalistinnen am Start. Die Olympiasiegerin Thompson-Herah kam zuletzt in Eugene in 10,54 Sekunden bis auf fünf Hundertstelsekunden an den Weltrekord von Florence Griffith-Joyner aus dem Jahr 1988 heran.



Ajla Del Ponte und Mujinga Kambundji gehören zur Sprintelite.

Marc Schumacher/Freshfocus / freshfocus

21.03 Uhr: 800 Meter Frauen mit Lore Hoffmann



Die Walliserin Lore Hoffman ist in diesem Jahr bereits zwei Mal unter der magischen Marke von 2 Minuten geblieben, zuletzt bei den Olympischen Spielen in Tokio, wo sie die Halbfinals erreichte. Klare Favoritin auf den Sieg ist die Olympia-Dritte Keely Hodgkinson aus Grossbritannien.



Lore Hoffmann strebt eine Zeit unter zwei Minuten an.

Ulf Schiller / KEYSTONE

21.25 Uhr: 400 Meter Hürden mit Léa Sprunger

Weltklasse Zürich ist das letzte grosse Rennen von Léa Sprunger. Bereits 2019 hat die 400-Meter-Hürden-Europameisterin von 2017 beschlossen, nach den Olympischen Spielen zurückzutreten. Favoritin auf den Sieg in Zürich ist Sprungers holländische Trainingspartnerin Femke Bol.



Léa Sprunger nimmt Abschied von Weltklasse Zürich.

Marc Schumacher/Freshfocus / freshfocus

21.35 Uhr: 400 Meter Hürden mit Karsten Warholm

An den Olympischen Spielen in Tokio blieb Karsten Warholm die 400 Meter Hürden in 45,94 Sekunden als erster Mann unter der magischen Marke von 46 Sekunden. Nicht ausgeschlossen, dass er den Weltrekord in Zürich auf der als schnell gelobten «Piste Magique» erneut unterbietet.



Weltrekordmann über 400 Meter Hürden ist Karsten Warholm.

Matthias Schrader / AP

21.44 Uhr: 200 Meter Mujinga Kambundji

Mit Mujinga Kambundji, Marie-Josée Ta Lou (Elfenbeinküste) und Vize-Olympiasiegerin Christine Mboma (Namibia) stehen über 200 Meter drei Olympia-Finalistinnen am Start. Es fehlen: Elaine Thompson-Herah, die über 100 Meter antritt, und die Olympia-Dritte Gabrielle Thomas (USA).



Vize-Olympiasiegerin über 200 Meter: Christine Mboma.

Julien Warnand / EPA

21.52 Uhr: 200 Meter William Reais

Der U23-Europameister William Reais (22) kann sich dank einer Wildcard mit Olympiasieger Andre De Grasse aus Kanada und dem Amerikaner Kenneth Bednarek messen, der in Tokio Silber gewann. Erst im Alter von 16 Jahren hatte der Reais vom Fussball zur Leichtathletik gewechselt.