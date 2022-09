Weltklasse Zürich Rekord, Sieg und Küsse von der Verlobten für Lichtgestalt Mondo Duplantis, Noah Lyles läuft schneller als Usain Bolt Stabhochspringer Mondo Duplantis steht bei Weltklasse Zürich auch im Mittelpunkt, ohne den eigenen Weltrekord anzugreifen. Daneben glänzt der Amerikaner Noah Lyles mit einem Meetingrekord.

Stabhochspringer Duplantis holt sich die Gratulationen seiner Verlobten Desire Inglander ab. Er springt in Zürich in 6,07 Metern Meetingrekord. Jean-Christophe Bott / KEYSTONE

Ab 21.28 Uhr gehörte die Bühne ihm allein, dann fiel bei einer Höhe von 5,91 Metern auch der letzte Konkurrent aus dem Wettbewerb. Für Armand Duplantis beginnt der Stabhochsprung in aller Regel dann, wenn er für die anderen bereits beendet hat. Dass der 22-Jährige am letzten Freitag in Brüssel seine erste Niederlage seit über einem Jahr hatte hinnehmen müssen? Bleibt eine Ausnahme. Auch in Zürich. Vor einem Jahr hatte er dem Publikum den ersten Sprung über die 6-Meter-Marke geschenkt.

Inzwischen ist Mondo Duplantnis nicht nur Olympiasieger, sondern auch Weltmeister und Europameister. Alleine in diesem Jahr hat die Lichtgestalt der Leichtathletik den Weltrekord drei Mal verbessert. Zuletzt im Juli an den Weltmeisterschaften. Die Bestmarke liegt nun bei 6,21 Metern.

Nach der Niederlage in Brüssel, der ersten seit über einem Jahr, grüsst Mondo Duplantis in Zürich wieder von der Spitze der Rangliste. Jean-Christophe Bott / KEYSTONE

Duplantis ist der erste und einzige Athlet, der die 6,20-Metermarke bisher übersprungen hat. Es gebe in jeder Disziplin ein Limit, sagt er. Wo das für ihn liegt? Lässt er offen. Gleichzeitig sagt er: «Ich denke, dass ich ziemlich gut dafür geeignet bin, diese Grenze auszutesten.» In Zürich liegt sie an diesem Abend bei 6,07 Metern. Das ist zwar weit weg von seinem eigenen Weltrekord, aber eine Bestmarke in Zürich. Ohne Rekord? Ohne Duplantis.

Zum Start und zum Schluss Bestleistungen

Es war nicht die einzige Glanzleistung. Sowohl im ersten wie auch im letzten Rennen wurden die Zuschauerinnen im Letzigrund mit zwei Bestmarken verwöhnt: Marileidy Paulino von der Dominikanischen Republik lief in 48,99 Sekunden über die 400 Meter die schnellste Zeit des Jahres. Und der Amerikaner Noah Lyles lief zum Abschluss über 200 Meter in 19,52 Sekunden um 14 Hundertstelsekunden schneller als der ehemalige Weltsportler Usain Bolt 2012 bei seiner Bestleistung in Zürich.

Noah Lyles pulverisiert über 200 Meter die Zürcher Bestmarke des mehrfachen Weltsportlers Usain Bolt aus dem Jahr 2012. Jean-Christophe Bott / KEYSTONE

Shelly-Ann Fraser-Pryce mit fünftem Diamant

Der 21-jährige Norweger Jakob Ingebringtsen, schon Olympiasieger, Weltmeister und mehrfacher Europameister, unterbot in 3:29,02 Minuten seine eigene Jahresweltbestleistung über 1500 Meter. Ebenfalls die schnellste Zeit des Jahres legte der Kenianer Emmanuel Korir über 800 Meter auf die Bahn, in 1:43,26 Minuten. Shelly-Ann Fraser-Pryce stellte einmal mehr unter Beweis, dass sie auch mit 35 Jahren nichts von ihrer Geschwindigkeit eingebüsst hat. Mit ihren 10,65 Sekunden distanzierte die Jamaikanerin Landsfrau Shericka Jackson um 16 Hundertstelsekunden.

Auch das: Meetingrekord. Für Shelly-Ann Fraser-Pryce ist es der fünfte Diamond-League-Finalsieg. Nur der Franzose Renaud Lavillenie (Stab) und der US-Amerikaner Christian Taylor (Dreisprung) mit je sieben und die Kolumbianerin Caterine Ibargüen (Dreisprung und Weitsprung) mit sechs Erfolgen haben die Diamond-League-Wertung öfter gewonnen. Mujinga Kambundji trat wegen Müdigkeit nur über die 200 Meter an.

Shelly-Ann Fraser-Pryce ist über 100 Meter eine Klasse für sich. Ennio Leanza / AP

Bei den Männern setzte sich über 100 Meter der US-Amerikaner Trayvon Bromell in 9,94 Sekunden vor dem Jamaikaner Yohan Blake in 10,05 Sekunden und dem Kanadier Aaron Brown in 10,06 Sekunden durch.

Einen emotionalen Höhepunkt gab es im Hochsprung der Frauen, wo Yaroslava Mahuchikh (2,03 m) und Iryna Gerashchenko (1,94 m) für einen ukrainischen Doppelsieg sorgten. Die frühere Hürdenläuferin Mahuchikh wird im September erst 21 Jahre alt, ist aber schon Hallen-Weltmeisterin, Europameisterin und nun auch Gewinnerin eines Diamanten.

Die Ukrainerin Yaroslava Mahuchikh setzt sich im Hochsprung durch. Jean-Christophe Bott / EPA

Hinter ihrer persönlichen Bestleistung (15,67 m) blieb die Venezolanerin Yulimar Rojas im Dreisprung. Mit ihren 15,28 Metern distanzierte die Olympiasiegerin und Weltmeisterin die Konkurrenz dennoch um 32 Zentimeter und mehr. Bei den Männern siegte der Kubaner Andy Diaz Hernandez mit einer persönlichen Bestweite von 17,70 Metern.