Weltmeister Rohan Dennis kommt in Ulrichen nicht ins Rollen

Die Hoffnungen waren gross, das Ergebnis wieder mager. Stefan Küng kam in Ulrichen auch im zweiten Zeitfahren der 83. Tour de Suisse nicht auf Touren. Auf einem Parcours mit langen geraden Abschnitten, der eigentlich auf ihn zugeschnitten gewesen wäre, büsste er 20 Sekunden ein und belegte nur den siebten Platz. «Es fehlte der letzte Zacken. Ich merkte schon früh, dass ich kämpfen muss. Das ist kein gutes Zeichen», so der 25-jährige Thurgauer. «Woran es lag, kann ich jetzt nicht sagen. An der Abstimmung sicher nicht. Das erste Zeitfahren in dieser Saison habe ich ja gewonnen.» Er sei eigentlich in Form, sagte Küng, habe gut mitgehalten in dieser Tour de Suisse. «Auch bergauf», wie er findet. Am Ende des Zeitfahrens war Küng ratlos. «So ist eben der Sport. Ich muss nun über die Bücher. Wahrscheinlich muss ich gelassener werden. Aber ich bin sicher, dass es wieder aufwärts geht.» Schon im ersten Zeitfahren vor einer Woche in Langnau kam Küng – als Favorit gestartet – nicht über den neunten Rang hinaus. Damit bleiben die Schweizer 2019 wohl ohne Etappensieg. Küng war der letzte Hoffnungsträger. Er war es auch, der vor einem Jahr die Schweizer Ehre mit dem ersten Platz im Zeitfahren von Bellinzona rettete. In der heutigen Königsetappe, die nur über gut 100 Kilometer führt, aber mit drei Pässen durchsetzt ist, werden erneut Rennfahrer aus anderen Ländern den Ton angeben. (dg)