Weltmeisterschaft In einem Jahr vom grossen Knatsch zum Triumph: Die erstaunliche Geschichte hinter dem WM-Titel der Spanierinnen Spanien holt sich im WM-Final gegen England den Titel mit einem 1:0-Sieg. Besonders speziell: Trainer Jorge Vilda muss dabei nach einem Knatsch auf 12 Spielerinnen verzichten.

Und dann fliegt Jorge Vilda durch die Luft. Die spanischen Nationalspielerinnen heben ihren Trainer hoch: Er hat sie zum WM-Titel geführt. Ausgerechnet er.

Es ist noch kein Jahr her, da wackelte der Stuhl Vildas gewaltig. Fünfzehn Nationalspielerinnen bekundeten im September 2022 in einem Brief an den Verband ihren Unmut. Sie forderten, «dass die Lage korrigiert» werde, um die «Leistungsfähigkeit» des Teams zu verbessern. Vilda gewann den Machtkampf, durfte bleiben, stattdessen bot er zwölf dieser Spielerinnen nicht mehr auf. Dennoch krönen sich die Spanierinnen mit einem 1:0-Sieg im Final gegen England zu den Weltmeisterinnen.

Das goldene Tor zum 1:0-Sieg erzielt Olga Carmona in der 29. Minute. Vorangegangen ist ein Ballverlust der englischen Rechtsverteidigerin Lucy Bronze im Mittelfeld. Diese fehlt daraufhin hinten, als nach einem Seitenwechsel Mariona Caldentey den Ball kontrolliert und geschickt verzögert. Olga kann in dieser Zeit hinterlaufen, wird bedient und trifft mit einem satten Flachschuss ins weite Eck zur Führung. Sie hat schon im Halbfinal gegen Schweden den Finaleinzug überhaupt ermöglicht. «Es ist ein einzigartiger Moment», sagt sie. Erst zurück in Spanien werde man realisieren, was man erreicht habe.

Für Spanien ist es bei den Frauen der allererste grosse Titel überhaupt. Mehr noch: Noch nie haben die Spanierinnen bisher eine K.o.-Runde überstanden gehabt, nun reicht es zum ganz grossen Coup. Gelungen ist dies Vilda, der bei den Spielerinnen einen schweren Stand haben soll. «Es war keine einfache Zeit im letzten Jahr», bilanziert er. «Aber wir sind zusammengestanden und haben gut gearbeitet.» Das jetzige Kader bezeichnet er als «Familie». Das Team sei dank fleissiger und guter Arbeit zu einer Einheit geworden.

Gegen jene Spielerinnen, die ihn loswerden wollten – und jetzt von zu Hause aus den WM-Triumph Spaniens mitverfolgen mussten – wählte Vilda keine bösen Worte. Stattdessen sagt er Sätze wie: «Ich bin stolz, dass wir diesen Titel erreicht haben. Stolz auf jene, die dabei waren. Aber auch auf all jene, die in der Qualifikation mitgeholfen haben.» Die drei zurückgekehrten Spielerinnen waren übrigens alle entscheidend auf dem Weg zum Titel. Ona Battle war klare Stammverteidigerin, Caldentey bereitete im Final das Tor vor und Spielgestalterin Aitana Bonmatí war die überragende Spielerin des Turniers.

Sie waren Eckpfeiler eines Teams, das im Turnier auch schwere Momente überstehen musste. Nach dem 0:4 im letzten Gruppenspiel gegen Japan hatten nur die wenigsten Spanien noch den Titel zugetraut. Stattdessen sollte die Niederlage als Weckruf zum richtigen Zeitpunkt werden. Danach steigerten sich die Spanierinnen von Spiel zu Spiel, um auch im Final gegen England das bessere Team zu sein.

Während Spanien sich über den erstmaligen Triumph freut, scheitert England erneut. Das Mutterland des Fussballs muss weiter vom ersten Weltmeistertitel seit 1966 warten. Dass die Europameisterinnen überhaupt bis zur letzten Minute hoffen durften, verdankten sie ihrer Torhüterin Mary Earps. In der 70. Minute hielt sie den Penalty von Jennifer Hermoso. Doch auch in der 13 Minuten langen Nachspielzeit schafften es die Engländerinnen nicht, die Partie noch auszugleichen.

Somit feiert Spanien den WM-Titel, der im Vorfeld wegen des Knatsches kaum erwartet werden durfte. Trainer Jorge Vilda sagt: «Wir wussten, dass das ganze Land hinter uns stand. Jetzt können wir nach Hause und mit allen feiern.»