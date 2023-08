Weltmeisterschaft «Ich bin so enttäuscht» – nach der 1:5-Niederlage gegen Spanien werden Schweizer Nationalspielerinnen emotional Für das Schweizer Nationalteam ist die Weltmeisterschaft in Neuseeland zu Ende. Im WM-Achtelfinal hat es gegen Spanien nicht den Hauch einer Chance und unterliegt mit 1:5. Die Niederlage hätte gar noch höher ausfallen können.

16 Bilder 16 Bilder Es ist ein gebrauchter Abend in Auckland für die Schweiz. Abbie Parr / AP

Nadine Riesen stockt der Atem, ihre Augen füllen sich mit Tränen. «Ich bin so enttäuscht, auch von mir selber. Ich hoffe, wir konnten dank den Gruppenspielen immerhin ein paar Menschen stolz machen», sagt sie gegenüber CH Media, ehe sie beginnt zu schluchzen. Einige Meter daneben spricht Lia Wälti mit anderen Journalisten, hält kurz inne und schaut voller Mitgefühl auf ihre Teamkollegin.

Wenige Minuten zuvor hat die Weltmeisterschaft in Neuseeland für die Schweizerinnen in Auckland ein jähes Ende gefunden. Gleich mit 1:5 haben sie gegen die haushoch überlegenen Spanerinenn verloren. Es war ein Klasseunterschied im ausverkauften Eden Park. «Die Spanierinnen spielten mit den Schweizerinnen Katz und Maus», wie es Captain Lia Wälti später bezeichnen sollte. Schon zur Pause führen sie mit 4:1, am Ende heisst es sogar 5:1. Dass die Schweiz überhaupt zu einem Torerfolg kommt, verdankt sie lediglich einem krassen Aussetzer der spanischen Verteidigerin Laia Codina, welche den Ball bei einem Rückpass aus grosser Distanz ins eigene Tor befördert.

Der kuriose Schweizer Ausgleich im Video

Es war der zwischenzeitliche Ausgleich in der 11. Minute, sechs Minuten später führte Spanien schon wieder. Abgesehen davon hatten die Schweizerin kaum eine Aktion, kommen im ganzen Spiel nur auf einen einzigen Torabschluss. Und in der Defensive sind die Schweizerinnen komplett überfordert.

Für Stürmerin Ana-Maria Crnogorcevic, die beim FC Barcelona täglich mit jenen Kickerinnen zusammenspielt, kommt die Klatsche nicht überraschend. «Natürlich hätte das eine oder andere Tor nicht sein müssen», sagt sie. «Aber Spanien hat mit die besten Spielerinnen der Welt, da sieht man halt schon, dass es eine Differenz gibt.» Sie stellt den Niveauunterschied auch darin fest, dass beim Nationalteam auch einige Spielerinnen aus der heimischen Liga spielen. «Spanien hat eine Profi-Liga, wir nicht, das sieht man auch auf dem Platz.»

Mit der Heftigkeit dieser Niederlage hatten im Vorfeld nur die wenigsten gerechnet, doch den Schweizerinnen wurden schamlos die Defizite aufgezeigt. Noelle Maritz findet, dass einfach zu viel nicht zusammen gepasst hat. «Wir könnten auch gegen Spanien besser spielen, sagt die Verteidigerin.» Und Nationaltrainerin Inka Grings meint: «Ich finde, dass wir in unseren Möglichkeiten viel versucht haben, aber wir müssen den Respekt zollen, dass wir auf ein Team getroffen sind, dass über enorm viel Qualität verfügt und gegen uns einen guten Tag erwischt hat.»

Grosse Enttäuschung bei Nadine Riesen und Seraina Piubel. Michael Buholzer / KEYSTONE

Für Riesen ist derweil klar, dass die Qualität Spaniens alleine nicht die Ausrede sein dürfte. Sie meint: «Natürlich ist Spanien gut, aber dennoch hätten wir uns wehren sollen.» Die Schweizerinnen enttäuschen auf der ganzen Linie, einzig Torhüterin Gaëlle Thalmann sowie einige Einwechselspielerinnen kommen auf ihr Normalniveau. Andere Spieler wie Eseosa Aigbogun, Riesen oder Julia Stierli sind komplett überfordert mit dem schnellen Tempo und der Passkombinationen der Spanierinnen.

Insbesondere Aitana Bonmatí sticht aus dem starken spanischen Kollektiv heraus. Das erste und das dritte Tor der Spanierinnen erzielt sie mit einem Geniestreich. Alleine, wie sie in der 36. Minute die Schweizer Defensive vernaschte und zum 3:1 für Spanien einschob, dürfte für die 43’217 Zuschauenden im Eden Park den Eintritt Wert gewesen sein.

Ohne Thalmann wäre die Niederlage noch höher ausgefallen

Nach der Pause bringt Nationaltrainerin Inka Grings mit Viola Calligaris, Sandrine Mauron und Meriame Terchoun drei frische Kräfte, die noch einmal für Schwung sorgen sollen. Terchoun gelingt das immerhin ein wenig, sie wirft sich in jeden Ball und kommt in der 56. Minute zum einzigen Schweizer Torabschluss überhaupt.

Ansonsten aber bleiben die Spanierinnen hochüberlegen und erhöhen noch um 5:1. Das Resultat geht auch so völlig in Ordnung. Hätte die Schweiz im Tor mit Gaëlle Thalmann in ihrem allerletzten Profispiel nicht eine gut aufgelegte Torhüterin gehabt, wäre das Resultat noch deutlich höher ausgefallen. Für die Schweiz geht damit die Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland mit einer Klatsche zu Ende. Wie bei der ersten WM-Teilnahme 2015 in Kanada bleiben die Schweizerinnen im Achtelfinal des Turniers hängen.