Weltmeisterschaft Final in der Fremde: Diese fünf Themen bewegen vor dem Entscheidungsspiel der Schweizerinnen gegen Neuseeland Das Schweizer Nationalteam trifft am Sonntag im Spiel um das Weiterkommen auf die Gastgeberinnen aus Neuseeland. Das sollten Sie dazu wissen.

Die Schweizerinnen marschieren am Sonntag ein zu ihrem Final in Dunedin. Michael Buholzer / KEYSTONE

Es ist das Entscheidungsspiel für die Schweizerinnen um den Einzug in den WM-Achtelfinal: Gegen Neuseeland tritt das Nationalteam am Sonntag um 9 Uhr Schweizer Zeit im neuseeländischen Dunedin an. Diese Themen geben vorher zu reden.

Ein ganzes Stadion gegen die Schweizerinnen

Der Spielort in Dunedin ist ein spezieller: Das Forsyth Barr Stadium ist das einzige vollständig überdachte Fussballstadion der Welt. Schon zum WM-Auftakt gegen die Philippinen spielten die Schweizerinnen hier. Und es zeigte sich, dass es richtig laut werden kann in diesem Stadion. Immer dann, wenn die zahlreichen philippinischen Fans ihre Spielerinnen anfeuerten, war es laut. Die Partie zwischen den Gastgeberinnen Neuseeland und der Schweiz dürfte ausverkauft sein. Das Stadion bietet 25947 Menschen Platz.

Das Forsyth Barr Stadium ist geschlossen. Auf dem Platz befinden sich die Schweizer Nationalspielerinnen bei der Besichtigung. Alessandra Tarantino / AP

Bei den Schweizerinnen ist die Vorfreude auf diese Atmosphäre gross – auch wenn der Grossteil der Zuschauerinnen und Zuschauer für die Gastgeberinnen jubeln wird. «Es ist doch geil, wenn man das Stadion gegen sich hat. Das motiviert zusätzlich», findet Coumba Sow. In Bezug auf die laute Atmosphäre meint Nationaltrainerin Inka Grings: «Ich muss vorher noch meine Stimme ölen, damit die Spielerinnen meine Anweisungen verstehen.»

Neuseeländerinnen sind eine Wundertüte

Ein überraschender Sieg gegen Favorit Norwegen im Eröffnungsspiel, eine überraschende Niederlage gegen die Philippinen: Die Neuseeländerinnen liefern an ihrer Heim-WM stets unerwartete Resultate. Für die Schweiz ist die Einschätzung des Gegners deshalb schwierig. «Es waren sehr unterschiedliche Spiele», sagt Verteidigerin Viola Calligaris. «Ich glaube, dass sie aggressiv auftreten werden, gerade mit der Stürmerin Hannah Wilkinson.» Die 1,77 m grosse Stürmerin des Melbourne City FC hat beim Sieg gegen Norwegen das einzige Tor erzielt.

Die Neuseeländerinnen jubeln nach dem Tor zum 1:0 gegen Norwegen von Hannah Wilkinson. Rafaela Pontes / AP

Rekordspielerin macht ihr 150. Länderspiel

Ana-Maria Crnogorcevic bricht seit Jahren alle Rekorde. Gegen Neuseeland läuft die Spielerin des FC Barcelona bereits zum 150. Mal für die Schweiz auf. Die Berner Oberländerin mit kroatischen Wurzeln ist auch Rekordtorschützin im Nationalteam. Schon 71 Mal hat sie für die Schweiz getroffen. Zum Vergleich: Alex Frei hat 42 Tore erzielt und Rekordnationalspieler Heinz Hermann lief 118 Mal für die Schweiz auf.

Ana-Maria Crnogorcevic spielt am Sonntag zum 150. Mal für das Schweizer Nationalteam. Daniela Porcelli/ Freshfocus

Beim Toreschiessen haperte es aber bei Crnogorcevic an dieser WM noch. Sie kam zu vielen Topchancen, liess sie aber alle liegen. Doch Trainerin Inka Grings macht sich keine Sorgen: «Sie kommt immer wieder in gute Positionen, was für sie aber auch für unser Team spricht. Sie soll weitermachen, und dann trifft sie auch wieder.» Am Freitag gab es noch eine kleine Schockmeldung für Crnogorcevic, die ein Training wegen Magenproblemen aussetzen musste. Doch am Sonntag sollte sie laut Verband mittun können.

Die Torhüterin könnte zum letzten Mal spielen

Im Schweizer Lager hört man es nur ungern, aber für Torhüterin Gaëlle Thalmann könnte ihr 108. Länderspiel gegen Neuseeland das letzte sein. Nach der WM tritt die langjährige Nati-Stammtorhüterin zurück. Beim FC Lugano wird sie Verantwortliche der Frauenabteilung und Torhütertrainerin des Team Ticino. An ihrer letzten WM sorgt die 37-jährige Freiburgerin selber dafür, dass ihre Karriere noch etwas länger dauern könnte. Beim 0:0 gegen Norwegen hielt sie überragend. Bleibt sie auch im dritten Gruppenspiel ohne Gegentor, dann ist das Achtelfinal-Ticket sicher.

Gaëlle Thalmann will ihre Karriere mit guten Leistungen an der WM noch einige Spiele verlängern. Abbie Parr / AP

Gedanken über ihr letztes Spiel macht sich Thalmann nicht. Sie stellt das Team in den Vordergrund und sagt: «Ich hoffe, dass das Spiel gegen Neuseeland nicht mein letztes sein wird. Ich denke eigentlich nicht daran. Mir geht es um die Partie und möchte, dass wir das Spiel gemeinsam erfolgreich bestreiten.»

Es könnte rechnerisch kompliziert werden

Noch alle vier Teams können sich für den Achtelfinal qualifizieren. Dabei könnte es durchaus kompliziert werden. So sieht die Ausgangslage aus:

Das Schweizer Nationalteam steht als Gruppensieger im Achtelfinal, wenn... es gewinnt.

es Unentschieden spielt und Norwegen gleichzeitig gegen die Philippinen nicht verliert.

Das Schweizer Nationalteam steht als Gruppenzweiter im Achtelfinal, wenn... wenn es gegen Neuseeland remisiert und die Philippinen gegen Norwegen gewinnt.

wenn es mit einem Tor Unterschied verliert, gleichzeitig Norwegen zwar gewinnt, aber nicht mehr als mit einem Tor Unterschied.

wenn es mit einem Tor Unterschied verliert, und gleichzeitig Norwegen gegen die Philippinen remisiert

wenn es mit 0:2 verliert, Norwegen mit 1:0 siegt, aber gleichzeitig zwei gelbe Karten mehr holt als die Schweiz

Es entscheidet das Los, wenn... wenn die Schweiz 0:1 verliert, Norwegen gegen die Philippinen mit 2:0 siegt und dabei eine gelbe Karte mehr holt als die Schweiz.

Das sagen die Schweizerinnen vor der Partie

An der Medienkonferenz am Tag vor dem so wichtigen Spiel sagt Captain Lia Wälti: «Die Anspannung steigt jetzt, es ist schön gegen die Gastgeberinnen spielen zu dürfen. Wir freuen uns sehr auf diese Partie.» Wälti vergleicht die Partie mit dem Aufeinandertreffen mit Gastgeber Kanada an der WM 2015. «Dieses Spiel war ein Highlight in der Karriere aller Spielerinnen, die dabei waren. Genau das erwarten wir auch vom Spiel gegen Neuseeland.»

Von Rechen-Spiele möchten die Schweizerinnen übrigens nichts wissen. Trainerin Inka Grings sagt, sie habe nicht sehr gerechnet, sagt aber auch, dass sie durchaus wisse, wie die Ausgangslage ist. «Doch ich glaube, wir fahren gut damit, wenn wir uns auf unser Spiel konzentrieren», sagt Inka Grings. «Wir haben eine tolle Ausgangslage erarbeitet und müssen nicht zu sehr auf die andere Partie schauen.»

Kehren die verletzten Verteidigerinnen zurück?

Luana Bühler fehlte gegen Norwegen verletzt. Daniela Porcelli/ Freshfocus

Mit Viola Calligaris und Luana Bühler fehlten zuletzt zwei Schweizer Verteidigerinnen verletzt. Beide sind auf dem Weg der Besserung, Calligaris sagt sogar, sie sei wieder topfit. Inka Grings sagt an der Medienkonferenz: «Alle sind fit und an Bord für das Spiel morgen.»

Dennoch könnte es sein, dass sich Inka Grings noch gegen die Innerschweizerinnen in der Startelf entscheidet. Es dürften wohl dieselben elf Spielerinnen beginnen wie gegen Norwegen.