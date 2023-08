Weltmeisterschaft Schweizerinnen haben vor dem WM-Achtelfinal das Penaltyschiessen schon trainiert Im WM-Achtelfinal gegen Spanien möchten die Schweizerinnen Geschichte schreiben. Dabei möchten sie von Japan und dem Männer-Nati-Team von 2006 lernen.

Nationaltrainerin Inka Grings an der Medienkonferenz vor dem Spiel gegen Spanien. Abbie Parr / AP

In der Partie gegen Spanien kann das Schweizer Nationalteam Historisches schaffen. An der ersten WM-Teilnahme 2015 scheiterten die Schweizerinnen im Achtelfinal an den Gastgeberinnen aus Kanada mit 0:1, nun könnten sie zum ersten Mal den Viertelfinal erreichen.

Im Schweizer Team ist der Optimismus gross, gegen die Favoritinnen aus Spanien diese Überraschung zu schaffen. Nationaltrainerin Inka Grings verfügt über eine grosse Siegermentalität und wurde als Spielerin zweimal Europameisterin. Sie sagt: «Es war eine enorme Leistung, dass wir den WM-Achtelfinal erreicht haben. Aber damit sollten wir nicht zufrieden sein, wir wollen weitermachen.» Dank des Erreichens des Ziels Achtelfinal sitzt die Nationaltrainerin, die einen unbestimmten Vertrag besitzt, ein wenig fester im Sattel als noch vor dem Turnier. In der Vorbereitung hatte sie kein einziges Testspiel gewonnen. Nun blieb ihr Team an der WM noch ohne Gegentor und siegte im Auftaktspiel gegen die Philippinen.

Schweizerinnen haben Umschaltmomente trainiert

Dennoch waren die Schweizer Auftritte gerade in der Offensive überschaubar. Nur zwei Tore haben die Schweizerinnen bisher an dieser WM zustande gebracht. «Unsere Offensive ist auf jeden Fall ausbaufähig», findet Grings. In dieser Trainingswoche hat die Nationaltrainerin vor allem daran gearbeitet haben, dass die Konter-Situationen besser ausgeführt werden. «Wir haben die Offensiven ein bisschen mehr in die Verantwortung genommen und dies gemeinsam analysiert», so Grings. «Diese Umschaltmomente kriegen wir heute sicher auch wieder, die müssen wir mit mehr Entschlossenheit zu Ende spielen.»

Dank diesem Mittel bezwangen die Japanerinnen in der Gruppenphase Spanien gleich mit 4:0. Eine andere Option ist es, die Spanierinnen bereits früh unter Druck zu setzen und die nicht immer sattelfeste Abwehr so zu fordern. «Für uns ist alles möglich», sagt Grings. «Wenn man dieses schöne Stadion hier in Auckland sieht, dann ist die Vorfreude extrem gross.»

Schweizerinnen trainieren das Elfmeterschiessen

Dank der Bilanz von keinem einzigen Gegentor in der Gruppenphase werden in der Schweiz Erinnerungen wach an die Männer-WM 2006. Damals blieb Pascal Zuberbühler als einziger Torhüter im ganzen Turnier ohne Gegentor. Damals schied die Schweiz nach einem 0:0 im Achtelfinal gegen die Ukraine im Penaltyschiessen aus. «Ich weiss, wie es damals war», sagt Torhüterin Gaëlle Thalmann. «Aber wir wollen diesmal im Achtelfinal weiterkommen.»

Bisher noch ohne Gegentor: Gaëlle Thalmann. Michael Buholzer / KEYSTONE

Falls das Nationalteam tatsächlich wie damals ins Penaltyschiessen käme, sind die Schweizerinnen vorbereitet. «Wir trainieren das Elfmeterschiessen schon in der gesamten Vorbereitung», sagt Grings. «Ich habe die Namen der Schützinnen schon im Kopf, vorausgesetzt, sie fühlen sich dann selber auch gut.»

Mögliche Aufstellung Schweiz:

Thalmann; Aigbogun, Stierli, Maritz, Riesen; Wälti; Reuteler, Sow; Piubel, Bachmann; Crnogorcevic.