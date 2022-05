Schweizer Meisterschaft Werben für den Kegelsport: Im Herbst treffen sich die Besten in Luzern Jaime Iglesias ist als OK-Präsident die treibende Kraft hinter den Schweizer Meisterschaften in Luzern. Er hofft auf einen Aufschwung.

In der Kegelsporthalle Allmend findet im Herbst die Schweizer Meisterschaft statt. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 18. Januar 2018)

Das Programm steht, und dahinter steckt eine Menge Arbeit. Am 3. September beginnen in der Kegelsporthalle Allmend in Luzern die nationalen Meisterschaften der Schweizerischen Freien Kegler-Vereinigung (SKFV) – und sie enden am 9. Oktober. Organisator ist der Unterverband Entlebuch, der auf «fremdem» Terrain als Gastgeber auftritt. Er verfügt nicht über eine Anlage mit mindestens vier Bahnen, fragte deshalb den Unterverband Stadt Luzern an und darf nun die Titelkämpfe auf der Allmend durchführen.

Die treibende Kraft ist Jaime Iglesias, 56, und gebürtiger Spanier aus Galizien. Vor 25 Jahren fand er zufällig zum Kegeln und kam davon nicht mehr los. Bis dahin war er vor allem ein Läufer und Handballschiedsrichter, der es bis in die Oberliga brachte. Als er zum ersten Mal kegelte, war er sofort begeistert und widmete fortan mindestens einen Abend pro Woche dem neuen Hobby. Iglesias, ein Mitglied des Kegelklubs Siesta Sigigen, übernahm die Funktion des Aktuars im Unterverband Entlebuch. Und 2018 hatte er die Idee mit den Schweizer Meisterschaften.

Für 2020 waren sie geplant, aber Corona führte zu einer Verschiebung um zwei Jahre. OK-Präsident Iglesias verlor gleichwohl nie die Energie, um für das Projekt zu weibeln. Ihm ist es ein Anliegen, der Öffentlichkeit die Attraktivität des Kegelns zu zeigen, er setzt alles daran, dass das verstaubte Image abgestreift wird: «Wer nicht mindestens einmal pro Woche kegelt, kann sich kaum an der Spitze halten.»

Kampf gegen den Mitgliederrückgang

147 Klubs, die normalerweise aus je sieben Leuten bestehen, sind schweizweit in 18 Unterverbänden zusammengeschlossen. Die Zahl der Lizenzierten nimmt immer mehr ab, aktuell beträgt sie 1251. Für Iglesias hat das nicht zuletzt mit dem «Bahnensterben» zu tun: «Viele Betreiber schliessen ihre Kegelbahn, weil es für sie kein rentables Geschäft ist.»

Mit den nationalen Meisterschaften erhofft er sich einen Aufschwung, er wünscht sich, dass auf der Allmend Werbung für den Kegelsport gemacht wird. Iglesias erwartet rund 1000 Anmeldungen. Gekegelt wird in drei Kategorien bei den Frauen und Männern. Im Einzel absolvieren die Teilnehmenden insgesamt hundert Würfe. Wer mitmachen will, bezahlt 22 Franken. Für die besten 30 Prozent stehen Gutscheine bereit, sogenannte Kranzkarten. Und am 23. Oktober treffen sich die 10 besten Frauen sowie die 25 besten Männer zum Finaltag auf der Allmend. Für Iglesias ist klar: «Ein Besuch in der Halle lohnt sich auch für alle Zuschauerinnen und Zuschauer.»