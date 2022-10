Parasport «Wie bei der Formel 1»: Der Londoner Männer-Marathon wird in der letzten Kurve entschieden Marcel Hug und Catherine Debrunner triumphieren nach dem Berlin-Marathon auch in London – mit Streckenrekorden.

Sie prägen derzeit den Rollstuhlsport: Catherine Debrunner und Marcel Hug. Bild: David Cliff/Keystone (London, 2. Oktober 2022)

Es war eine Wiederholung des Doppelerfolges eine Woche zuvor, aber auf völlig unterschiedliche Weise. In Berlin hatte sich Marcel Hug früh von seinem härtesten Widersacher Daniel Romanchuk (USA) abgesetzt. Nun in London fiel die Entscheidung auf den letzten 300 m. Umgekehrt war es bei den Frauen: Nach der Dreier-Sprint-Entscheidung in der deutschen Hauptstadt feierte Catherine Debrunner diesmal in der britischen Metropole einen überlegenen Solosieg. Speziell: Hug wie Debrunner gewannen am London-Marathon mit Streckenrekorden: 1:24:38 Stunden benötigte er für die 42,195 km, 1:38:24 sie.

«Wie bei der Formel 1», schwärmte der Kommentator von Eurosport bei der Live-Übertragung. Anlass zu dieser Aussage bot das Finale des Männer-Rollstuhlrennens. Nach fast 42 km in derselben Konstellation mit Hug vor Romanchuk zog der Amerikaner in der letzten Rechtskurve innendurch an Hug vorbei. Der Nottwiler aber liess sich nicht düpieren und konterte sofort. Schliesslich trennte das Duo zwei Sekunden voneinander.

Hartnäckigkeit des Gegners zahlt sich für Hug aus

«Ich hatte Respekt vor diesem Finish und versuchte darum mehrmals, mich unterwegs abzusetzen»,

sagte Marcel Hug im Ziel mit einem Lachen. Doch seine Tempoverschärfungen und Attacken hatten nicht zum erhofften Effekt geführt. Dennoch verstand er es in Extremis, eine Wiederholung des Marathons in Chicago vor einem Jahr zu vermeiden. Damals musste Hug seinem Kontrahenten den Sieg zugestehen. Hug verdankt es nicht zuletzt Romanchuks Hartnäckigkeit, dass er den Streckenrekord in London deutlich senken konnte. Um 1:49 Minuten unterbot er seine eigene Bestmarke vom Vorjahr.

Auch Frauensiegerin Catherine Debrunner verbesserte die alte Bestmarke – und zwar jene von Manuela Schär um 1:28 Minuten. Das sorgte bei der Newcomerin aus Geuensee für einzigartige Glücksgefühle. «Ich stufe diesen London-Sieg noch höher ein als jenen von Berlin», sagte sie. Sie bestritt erst ihren zweiten Marathon. Sie verwies insbesondere darauf hin, wie dieser Solosieg zustande kam.

Es begann auf der Hinreise am Freitag. Beim Flug brach eine Gabel am Rennrollstuhl. Die Aufregung legte sich aber rasch. Das Malheur liess sich dank einer Ersatzgabel beheben. Erwähnenswert dabei: Debrunner erhielt diese von Hug-Konkurrent Romanchuk. Im Rennen stellte sie schon bei Kilometer 4 fest, dass die Berlin-Dritte Susannah Scaroni Mühe bekundete, ihr zu folgen. «Jetzt musst du dich entscheiden», schoss es der 27-Jährigen durch den Kopf. Sie entschloss sich für die risikobehaftete Variante und zog davon. Fortan war Debrunner alleine unterwegs. Und sie agierte erstaunlich souverän, auch wenn sie hinterher festhielt:

«Das war mein strengstes Rennen überhaupt. Die Strecke kam mir so alleine viel länger und anspruchsvoller vor als in Berlin.»

Doch sie verstand es, das gewonnene Selbstvertrauen und die «gigantische Stimmung am Strassenrand» zu nutzen.

Schär muss auf Start verzichten

Debrunner gewann mit einem Vorsprung von 3:57 Minuten auf Scaroni. Vor Ort in London auf den Start verzichten musste die Krienserin Manuela Schär. «Ich war die ganze Woche erkältet, und zwei Tage vor dem Rennen rebellierten noch die Nieren», sagte sie. Trotz Medikamenten wollte Schär es versuchen. Beim Warmfahren aber musste sie erkennen: «Mein Kreislauf wird nicht mitmachen.» Bereits am nächsten Sonntag bietet der Chicago-Marathon die nächste Herausforderung – ohne Catherine Debrunner allerdings: Sie gönnt sich zehn Tage Ferien, bevor sie Ende November in die Spitzensport-RS eindrückt.