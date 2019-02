Wiedergeburt des einstigen Jahrhundert-Talents Benjamin Conz Goalie Benjamin Conz ist einer der stillen Hauptdarsteller der Ambri-Erfolgsgeschichte – dem Jurassier passt die Rolle in der Leventina. Klaus Zaugg

Schafft es Goalie Benjamin Conz mit Ambri in die Playoffs? (Bild: KEYSTONE/Ti-Press/Alessandro Crinari)



Ob er heute gegen Zug spielt oder für einmal durch Daniel Manzato ersetzt wird, spielt keine Rolle. Benjamin Conz ist so oder so der stille Ambri-Held. Er hat in Laufe seiner Karriere schon viele Rollen gespielt. Er war Wunderkind, Hoffnungsträger, Playoff-Held und Sündenbock. In Ambri muss er nicht mehr sein als ein solider, guter Torhüter. Diese Rolle behagt ihm. Er ist einer der stillen, beinahe vergessenen Hauptdarsteller in Ambris Erfolgsgeschichte.

Leicht geht vergessen, wie jung Conz noch immer ist. Im September ist er erst 27 geworden. Und doch steht er bereits in seiner elften Saison als Nationalliga-Goalie. Eine halbe Ewigkeit. Ambri ist nach Servette, wo er ausgebildet worden ist, Langnau, Lugano und Gottéron bereits der fünfte Arbeitgeber auf der grossen Bühne. 2017 ist er nach Ambri gekommen. Obwohl er schon manchen Transfer erlebt hatte, war dieses Mal fast alles anders. Denn bei jedem der früheren Wechsel war er als Verstärkung, ja als Star begrüsst worden. Mit hohen, manchmal sehr hohen Erwartungen.

Die Tour de Suisse des jurassischen Torhüters

Conz war einst ein Jahrhunderttalent. Sogar ZSKA St. Petersburg, der reichste und mächtigste Klub der KHL, sicherte sich die Rechte am Talent aus der Schweiz. Und Chris McSorley wollte ihn lange nicht hergeben, obwohl er doch die Nummer-1-Position mit Tobias Stephan gut besetzt hatte. Er lieh ihn nach Langnau aus, und die Emmentaler schafften mit Conz im Tor zum ersten Mal die NLA-Playoffs. Der Jurassier zog weiter nach Lugano und kam 2012 schliesslich nach Fribourg. Gleich auf Anhieb erreichte er mit Gottéron im Frühjahr 2013 den Playoff-Final und wurde zum besten Goalie der Liga gewählt. Da war er 21. Es war ein kometenhafter Aufstieg des besten Torhüters der U20-WM von 2011. Die Flughöhe konnte er nicht halten. Oder besser. Gottéron war nicht dazu in der Lage, die Erwartungen nach dem Finalfrühling von 2013 zu erfüllen. Ein Sündenbock für den sportlichen Alpabzug musste her. Conz wird im Sommer 2017 nach Ambri transferiert. Obwohl er eigentlich mit Gottéron noch einen Vertrag bis 2019 gehabt hätte.

Inzwischen dürfte Gottérons Operetten-Sportchef Christian Dubé diesen Transfer bereuen. Er hat nun Reto Berra im Tor, viel teurer als Benjamin Conz. Aber keineswegs besser.

Conz ist bei Ambri wiedererstarkt. (Bild: KEYSTONE/Ti-Press/Alessandro Crinari)



Ambri war die letzte Chance für das einstige Wunderkind. Kein anderer Klub hatte Interesse. Auch da gibt es einige Sportchefs, von Genf bis Kloten und hinauf nach Davos, die das bereuen. In Ambri hat der sensible Goalie sein Selbstvertrauen wiedergefunden. «Für die Familie war es nicht einfach, aus Fribourg wegziehen zu müssen. Aber wir haben den Entscheid Gottérons akzeptiert, und ich war froh, an einen Ort zu kommen, an dem ich noch einmal ganz von vorne beginnen konnte. Mit gefällt die familiäre Atmosphäre im Klub. Man sieht in der Valascia Grossväter neben ihnen Enkeln stehen. Das zeigt, welche Bedeutung Ambri hat, wie es generationenübergreifend die Menschen bewegt. Mir ist das Umfeld sehr sympathisch, und ich bin in Ambri sehr glücklich geworden.» Und Ambri mit ihm.

In Fribourg drehte sich viel, zu viel, um die Goalieposition. In Ambri steht er weniger im Rampenlicht. Hier sind es eher die offensiven Titanen um Dominik Kubalik. Das kommt dem eher introvertierten Familienvater entgegen. Und zudem weiss er, dass man mit Daniel Manzato (35) eine Nummer zwei hat, die ihn zwischendurch entlasten kann und ihm doch den Posten nicht streitig macht.

Es scheint, als hätten sich zwei gefunden. Ambri und Conz, aus dem gleichen jurassischen Familien-Clan wie die YB-Legende Jean-Marie Conz, erleben in dieser Saison die beste Zeit seit langem. Die Frage ist, ob er die positive Entwicklung, seine «Renaissance» wird bestätigen können – und ob er sogar wieder auf das Niveau von einst, als er der beste Torhüter der U 20-WM war, wird zurückkehren können. Er sagt: «Im Allgemeinen heisst es, dass Torhüter ihre besten Jahre zwischen 27 und 33 haben. Ich bin gerade 27 geworden.»