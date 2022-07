Bencic zieht den Kopf aus der Schlinge

4:6, 1:5 liegt Belinda Bencic in der Startrunde von Wimbledon gegen die Chinesin Qiang Wang bereits hinten. Nach einer 4:2-Führung hatte sie acht Games in Folge abgegeben. Doch dann gewinnt die Junioren-Siegerin von 2013 ihrerseits sechs Games in Folge. Dann unterbricht der Schiedsrichter die Partie beim Stand von 4:6 7:5 wegen der einbrechenden Dunkelheit. Bencic war in Wimbledon im Vorjahr in der ersten Runde gescheitert. Vor Wochenfrist war sie im Final in Berlin ausgeglitten, hatte sich dabei die Achillessehne gequetscht und musste für mehrere Tage pausieren. In Wimbledon spielt sie mit Bandage am linken Knöchel und am linken Knie.