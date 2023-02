Handball Der Stanser Kreisläufer frohlockt: «Wir haben das beste Publikum der Liga» Klare Sache im NLB-Derby: Stans bezwingt Emmen mit 35:28. Bevor Partystimmung aufkommt, ereignen sich aber zwei Schreckmomente.

Der Stanser Pascal Achermann hebt ab, sein Team ist vorzüglich ins neue Jahr gestartet.

Der Zentralschweizer Handball präsentierte am Wochenende gleich mehrere Highlights: 500 Fans sahen in Ruswil, wie die Spono Eagles den LK Zug bezwangen. 950 Zaungäste waren Zeuge, wie Kriens-Luzern in der ausverkauften Krauerhalle den BSV Bern schlug. Und der BSV Stans bat vor 780 Zuschauerinnen und Zuschauern zum NLB-Derby gegen Emmen. Am stimmungsvollsten war die Atmosphäre in der Stanser Sporthalle Eichli, die Nidwaldner stürmten euphorisiert zu einem 35:28-Sieg. «Einfach geil, wir haben das beste Publikum der Liga», freute sich Kreisläufer Nando Kuster nach dem Spiel.

Es dauerte allerdings eine Weile, bis die Partie Fahrt aufnahm. Nach 10 Minuten stand es lediglich 1:1 (!), beide Seiten agierten nervös und begingen viele Fehler. Ein doppelter Schreckmoment sorgte anschliessend für einen längeren Unterbruch. Zunächst erlitt der Emmer Spielmacher Remy Weingartner in einem unglücklichen Zweikampf eine Verletzung an der Kniescheibe und musste ausgewechselt werden. Der Anblick dieses Zwischenfalls belastete einen Zuschauer derart stark, dass er für einen Moment das Bewusstsein verlor und ebenfalls behandelt werden musste.

Filip Gavranovic leistet sich Disziplinlosigkeit

Danach wandelten sich die Emotionen allerdings ins Positive, der Sport rückte in den Mittelpunkt – und der hatte vor ­allem aufseiten der Gastgeber ­einiges zu bieten. Die Stanser deckten solide, verfügten mit Noah Ineichen über einen gut gelaunten Goalie und fanden zu ihrem Tempospiel. «Braucht den Kopf, das sagte ich bei jedem Timeout. Es ging darum, die Emotionen zu kontrollieren», erklärte Trainer Fabio Madia. Sein Team gehorchte, zog davon, 15:10 stand es zur Pause, 21:12 nach 35 Minuten, das Geschehen war früh entschieden.

Die Emmer gaben sich zwar nicht auf, den Ausfall von Weingartner vermochten sie allerdings nicht wegzustecken. Hinzu kam, dass sich Abwehrchef und Kreisläufer Filip Gavranovic in der 47. Minute zu einer Disziplinlosigkeit hinreissen liess. Auf seine zweite Zweiminutenstrafe reagierte er derart unwirsch, dass er gleich noch eine dritte kassierte und mit einer ­roten Karte vorzeitig unter die Dusche geschickt wurde. «Das darf nicht passieren», ärgerte sich Emmen-Trainer Gery Bucher, «generell haben wir nicht unser Maximum erreicht».

Gino Steenaerts überragt alle

Eine Ausnahme bildete hierbei der 17-jährige Gino Steenaerts. Der rechte Flügel der Emmer war der überragende Mann auf dem Platz, traf 15 Mal ins gegnerische Netz und stand auch hinten auf der Zweierposition seinen Mann. «Gino ist der beste Spieler, den ich je trainiert habe. Er zeigt den anderen jungen Spielern auf, was es heisst, unter Druck Verantwortung zu übernehmen», befand Trainer Bucher. Den Gelobten tröstete dies indes nicht: «Wenn man alles gegeben hat und trotzdem verliert, fühlt sich das sogar noch schlechter an. Stans war besser», bilanzierte Steenaerts.

Das grosse Saisonziel, nämlich am Ende der Saison in der Tabelle vor dem BSV Stans zu stehen, rückt für Emmen damit in weite Ferne – der Rückstand auf den grossen Rivalen beträgt neu sechs Zähler. Die Nidwaldner sind derweil vorzüglich ins neue Jahr gestartet, alle drei Spiele konnten gewonnen werden, mit einem Skore von plus 24 Toren. «Alle haben Spass und Freude am Handball», bemerkte Kreisläufer Nando Kuster, ehe er sich den Derby-Sieg mit einer Prise Schnupftabak veredeln liess.