Der EVZ-CEO Lengwiler sagt: «Wir kommen dem Meistertitel näher»

Vor dem Meisterschaftsstart am Freitag in Ambri lautet die Frage: Welche vier der fünf Zuger Ausländer stehen in der Aufstellung? Trainer Dan Tangnes wollte sich noch nicht in die Karten blicken lassen, der Coaching-Staff trifft den Entscheid erst am Spieltag. Beim 6:0-Cupsieg am Dienstag gegen Thurgau hatte der schwedische Flügel Erik Thorell gefehlt, grössere Blessuren gibt es aber keine im Team. Tangnes plant ein Lineup mit sieben Verteidigern und 13 Stürmern.

Im Cup-Achtelfinal muss Titelverteidiger Zug am 20. Oktober beim EHC Visp antreten. Die Mannschaft aus der Swiss League wird von Matti Alatalo trainiert, dem Vater von EVZ-Verteidiger Santeri Alatalo. (ars)