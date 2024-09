FUSSBALL SCK-Spieler müssen mehr rennen, Fans vor Ticketkauf ein Covid-Zertifikat vorweisen – alles Wissenswerte vor dem Heimspiel Das erste Heimspiel in der 4. Challenge-League-Saison bestreitet der SC Kriens gegen Thun (Samstag, 18.00, Kleinfeld). Die wichtigsten Fragen und Antworten vor der Partie.

Der Krienser Marijan Urtic (rechts) im Kopfballduell mit Schaffhausens Ivan Prtajin. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus (Schaffhausen, 28. Juli 2021)

Es ist schon erstaunlich, und man darf es ab und zu auch wiederholen: Der SC Kriens, jedes Jahr mit dem kleinsten Budget aller zehn Vereine antretend, hat drei Saisons hintereinander in der zweithöchsten Liga der Schweiz überstanden. Was Trainer Bruno Berner und seinem Team gelang, muss nun auch der neue Coach Davide Morandi mit seiner Mannschaft schaffen: den Klassenerhalt, das Erreichen des neunten Tabellenranges, mindestens.

Es sind rund 1,5 Millionen Franken, welche die Verantwortlichen des SC Kriens für ihr Aushängeschild, die Challenge-League-Mannschaft, bereit stellen. Das ist minim mehr als in der letzten Saison.

Übrigens: Noch immer tut die «erfundene» rote Karte des Schiedsrichters im Heimspiel gegen Wil kurz vor Saisonschluss weh. Kriens kassierte damit nämlich in der Fairplay-Trophy fünf Strafpunkte und fiel aus den Prämienrängen (Schlussrang 4). Ohne diese fünf Strafpunkte wäre der SCK am Ende der Saison punktgleich mit dem FC Aarau auf Rang 1 der Trophy platziert gewesen. Für Rang 1 gibt es 50000, für den 2. Rang 30000 Franken. Kriens hätte also ohne die fälschlicherweise gezogene rote Karte 40000 Franken kassiert.

«In den ersten dreissig Minuten gegen Schaffhausen haben wir nicht überzeugen können, haben wir nicht gespielt, was wir spielen wollen», sagt Chefcoach Davide Morandi. «Danach sind wir immer besser geworden. Das sagt nicht nur der Morandi, das sagt das Spiel. Wenn in der letzten halben Stunde ein Team hätte gewinnen können, dann wäre das Kriens gewesen.» Das Heimspiel gegen Thun werde aber «ein ganz anderes Spiel», so Morandi. «Thun spielt mit einem sofortigen Pressing, schaltet bei Ballgewinn in der eigenen Zone schnell nach vorne.» Die Krienser haben im Match gegen Schaffhausen eine durchschnittliche Laufdistanz von rund zehn Kilometern pro Spieler gemessen. Morandi:

«Am Samstag gegen Thun müssen wir mehr rennen. Den Thuner Druck versuchen wir aber in Ruhe zu kontrollieren.»

SC-Kriens Trainer Davide Morandi beim Spiel gegen den FC Schaffhausen Bild: Claudio Thoma / freshfocus (Schaffhausen, 28. Juli 2021)

Zuzüge. Tor: Joschua Neuenschwander (Young Boys). – Verteidigung: Ivan Harambasic (Köniz/Stade Lausanne-Ouchy), Elis Isufi (FC Basel U21), Ashvin Balaruban (FC Luzern), Liam Bollati (Bellinzona). – Mittelfeld: Nikola Sukacev (Metalac/SRB). – Angriff: Aziz Binous (FC Luzern), Albion Avdijaj (Vllaznia/ALB), Lino Lang (FC Luzern). Ganz aktuell ist der Übernahmetransfer mit dem 22-jährigen GC-Innenverteidiger Anthony Goelzer.

Abgänge: Dario Ulrich (Vaduz), Daniel Follonier (?), Igor Tadic (Spielertrainer Steinhausen), Daniel Fanger (Rücktritt), Merlin Kryeziu (FC Zürich), Patrick Luan (Sion), Baba Souare (GC U21), Fabio Zizzi (YF Juventus), Liridon Berisha (Neuchâtel Xamax), Burim Kukeli (?), Albin Sadrijaj (?).

Neben dem neuen Chefcoach Davide Morandi ist Dejan Todorovic, eine ehemalige Regionalfussball-Grösse, der neue Assistenztrainer. Todorovic ist schon seit zwölf Jahren beim SC Kriens tätig, trainierte unter anderem die U17 und U16. Neuer Athletiktrainer und Nachfolger von Marisa Wunderlin ist Roberto Ghielmetti.

Als der SC Kriens am 22. Juni Davide Morandi als neuen Trainer präsentierte, teilte er in seiner Medienmeldung mit: «Die Laufzeit des Vertrages von Davide Morandi wird der SC Kriens nicht öffentlich kommunizieren.» Wir kommunizieren sie: Morandi hat einen Zweijahresvertrag unterschrieben.

Die Planung rollt, die Strategie wird entwickelt. In Kriens vertritt man die Haltung: Impfen wollen und impfen sollen. SCK-Medienchef Thomas Tobler: «Wir unterstützen das Impfen.» Auch Kriens-Trainer Morandi sagt:

«Es ist nicht eine Frage des Fussballs, sondern eine Frage des Lebens.»

Um eines der drei G (Geimpft – Getestet – Genesen) kommen die Krienser Fussballer und Staffmitglieder sowieso nicht mehr herum, das hat die Liga befohlen – Pflicht ab 4. August.

Thun verpasste die Barrage unter dem in Luzern wohnhaften Trainer Carlos Bernegger der letzten Saison knapp. Ein Testspiel ohne allzu viel Aussagekraft gewann der SC Kriens zuletzt 2:1. In Thun spielen die ehemaligen Kriens-Offensivspieler Saleh Chihadeh und Omer Dzonlagic. Ex-Kriens-Verteidiger Chris Kablan wechselte nach Belgien in die 2. Liga zu Waasland-Beveren, wo er bei Ex-Thun-Trainer Marc Schneider spielen wird. Kriens konnte von den vier Partien der vergangenen Meisterschaft gegen Thun keine einzige gewinnen. Immerhin spielte Kriens im letzten Mai daheim 1:1 und holte so einen in der Liga überlebenswichtigen Punkt. Die anderen drei Spiele gingen 1:2, 0:2 und 0:1 verloren, wobei die damalige Berner-Mannschaft immer auf sogenannter Augenhöhe mitspielte. Besonders das 1:2 im ersten Heimspiel nach einem fatalen Ballverlust beziehungsweise Fehlpass kurz vor Schluss schmerzte sehr.

SCK-Medienchef Thomas Tobler sagt:

«Wir rechnen schon damit, dass rund 1000 Zuschauer unser erstes Heimspiel im Kleinfeld sehen wollen.»

Wer das nicht kann oder nicht will, hat auch die Möglichkeit am Bildschirm: Die Dieci Challenge League bietet pro Runde ein Spiel im Livestream (www.football.ch/sfl/challengeleague) an. In der 2. Runde ist dies die Partie Kriens – Thun.

Jede Matchbesucherin, jeder Matchbesucher muss via App oder in Papierform ein Covid-Zertifikat vorweisen können. Kontrolliert wird auf dem Vorplatz des Kleinfeld-Stadions. Nach der Kontrolle erhält der Besucher ein Armband. Erst danach soll das Ticket gelöst werden. Ohne die Kombination Armband/Ticket gibt es keinen Einlass. Der SCK bittet um rechtzeitiges Erscheinen seiner Fans, 90 Minuten vor Spielbeginn gibt es die ersten Zertifikatchecks. Zehn zusätzliche Krienser Helfer werden diese durchführen. Einmal im Stadion drin, gibt es keine Maskenpflicht mehr, auch keine Abstandhalteregeln. Verpflegung gibt es wieder wie zu «guten, alten Zeiten».