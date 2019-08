«Wir sind nicht besser, aber stabiler» – Trainer Perkovac vor seiner zweiten Saison mit den Krienser Handballern In anderthalb Wochen starten die Kriens-Luzern-Handballer in die neue Saison. Es ist die zweite mit Trainer Goran Perkovac. Die Vorgabe ist klar: ein Playoff-Platz. Roland Bucher

Die Testspielserie der Krienser NLA-Handballer zeigt sich rosa: starker Auftritt gegen Südkoreas Nationalmannschaft, Erfolg am gut besetzten Turnier in Stäfa, viel Muskelstärke gegen deutsche Bundesligisten mit, unter anderem, einem Sieg gegen Stuttgart. Und, am Dienstag, ein hoch achtbares 24:24-Remis bei einem stark besetzten internationalen Turnier im bosnischen Doboj gegen Champions-League-Teilnehmer Eurofarm Rabotnik.

«Wir sind auf Kurs», sagt Cheftrainer Goran Perkovac und legt Wert auf diese Betonung: «Kompliment – die Einstellung meiner Leute ist jetzt wesentlich professioneller als auch schon.» Es ist die zweite Saison des HC Kriens-Luzern in der Obhut von Perkovac, dem kroatischen Olympiasieger, und es ist eine Meisterschaft, von welcher der Coach nichts anderes erwartet als: «Wir wollen uns der Spitze weiter nähern.» Um, wie schon bei seinem Antritt vor einem Jahr versprochen: dann 2020 resolut anzugreifen und ganz vorne mitzumischen.

Coach Goran Perkovac will sich mit den Krienser Handballern weiter der Spitze nähern. (Bild: Jakob Ineichen, 18. November 2018)

Diesmal noch ist die Vorgabe leicht tiefer. Man will das Vorjahr übertreffen, als man in den Playoff-Viertelfinals an Winterthur scheiterte: «Irgendwo rumturnen, das will ich mit meinem Team nicht», betont Perkovac. Was reizt ihn, der doch einige gewichtige Abgänge, beispielsweise die hoch talentierten Aufbauer Spengler und Radovanovic und vor allem auch Linksflügel Lengacher, zu verkraften hat, den Optimismus anzuschlagen? «Wir sind im Teamverbund nähergerückt, die Atmosphäre ist besser. Und wir haben uns geschickt verstärkt.»

Goalie Bar soll jetzt wieder ein Rückhalt sein

Achsen im neuen Teamgefüge sind zwei Neue, Aljaz Lavric, der Links-, und Jerney Papez, der Rechtsaufbauer: «Die beiden machen uns stärker», glaubt Perkovac. Papez, der Linkshänder, soll nichts anderes als... Tore werfen.

Lavric ersetzt Luca Spengler, und der Trainer sagt: «Er ist keine Glamourfigur wie Luca Spengler, aber er spielt einen unerhört seriösen, wirkungsvollen Handball. Er wird nicht sechs oder sieben Treffer erzielen im Spiel – aber uns in der Defensive wesentlich stärker machen.» Was ihn zum Fazit führt: «Von der Personaldecke her sind wir nicht stärker als letzte Saison, Aber bedeutend stabiler.»

Im Vorjahr hatte Kriens einiges, das nicht rund lief, mit einem Torhüterproblem entschuldigt: Paul Bar, die Nummer 1, hatte sich für die ganze Saison mit einer Kreuzbandverletzung abgemeldet. Jetzt ist der fast 100 Kilogramm kräftige Goaliebrocken wieder dabei. Perkovac: «Er wird uns ein wichtiger Rückhalt sein.»

Nun, übernächsten Samstag geht’s los, gegen Aufsteiger Endingen, der sich mit dem Ex-Krienser Claudio Vögtli verstärkt hat. Kriens steht nichts als in der Pflicht, die gute Vorbereitung zu bestätigen.