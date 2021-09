Fehlstart und Verletzungssorgen «Wir werden überhaupt nicht nervös»: Die Krienser Handballer wollen sich gegen Bern aus dem Tief kämpfen Der HC Kriens-Luzern ist mit drei Niederlagen in die Saison gestartet. Die Verletzungssorgen sind bereits gross. Am Donnerstag folgt das Auswärtsspiel beim BSV Bern. HCKL-Geschäftsführer Nick Christen gibt sich vor der Partie gelassen.

«Wir sind es uns nicht mehr so gewohnt, zu verlieren», sagt Nick Christen, der Geschäftsführer des HC Kriens-Luzern. Bild: Boris Bürgisser (Kriens, 29. November 2020)

Wenn der HC Kriens-Luzern am Donnerstag beim BSV Bern (19.15 Uhr, live auf Sport1) zum zweiten Meisterschaftsspiel antritt, muss er sich bereits «aus einem kleinen Tief herauskämpfen», wie Geschäftsführer Nick Christen sagt. Nicht nur das internationale Abenteuer gegen Benfica Lissabon endete in der 1. Qualifikationsrunde zur European League vorzeitig, auch der erste QHL-Match bei St.Otmar St.Gallen ging mit 22:25 verloren. Macht für den Drittklassierten der vergangenen QHL-Spielzeit drei Niederlagen zum Saisonauftakt. «Der Start war sehr durchzogen, wir sind es uns nicht mehr so gewohnt, zu verlieren. Wir haben Probleme mit Verletzten», hält Christen fest.

Tatsächlich ist die Absenzenliste bereits gut gefüllt, mit Filip Gavranovic, Milos Orbovic, Hleb Harbuz, Ammar Idrizi und Gino Delchiappo fallen fünf Akteure aus. Ist dies eine Folge der harten Vorbereitung mit neun Testspielen gegen teilweise starke ausländische Konkurrenz? Muss man sich in der Programmgestaltung etwas vorwerfen lassen? «Nein», antwortet Christen. «Hätten wir nicht gespielt, dann wäre intensiver trainiert worden. Hätten wir drei Kreuzbandrisse zu beklagen, dann müssten wir uns Fragen stellen. So aber ist bei den Verletzungen kein Muster zu erkennen.»

Sikosek Pelko und Vekic sind noch nicht bereit

Captain Gavranovic laboriert seit Januar an einer hartnäckigen Entzündung im Beckenbereich. «Er zahlt nun dafür, dass er damals trotzdem gespielt hat», erklärt Christen. Der Kroate ist in der Abwehr und am Kreis eine zentrale Figur. Ebenfalls verletzt ist sein Back-up Gino Delchiappo, er zog sich im letzten Testspiel einen Sehnen- und Bänderriss in der rechten Hand zu, nachdem er im Dress eines Gegners hängen geblieben war. Der HCKL engagierte deshalb kurzfristig den bundesligaerfahrenen Domen Sikosek Pelko. Der Slowene bringt zwar Gardemasse (2,03 Meter/ 118 Kilo) mit, hatte aber keine Vorbereitung und muss sich erst ins System integrieren. «Dazu haben wir in der Qualifikation auch Zeit», so Christen.

Besonders hart trifft Kriens-Luzern der Ausfall von Königstransfer Milos Orbovic. Der serbische Nationalspieler erlitt im Hinspiel gegen Benfica Lissabon eine Fraktur in der linken Hand. Im rechten Aufbau fehlen nun jene einfachen Tore, für die er besorgt sein sollte. Sein Ersatz, der 2,10 Meter grosse Josip Vekic, kann die Lücke (noch) nicht ausfüllen, weil er an früheren Stationen Abwehrspezialist war.

Frühestens im Oktober kehren Verletzte zurück

Nicht spielfähig ist auch das Pendant im linken Aufbau, Hleb Harbuz. Der Weissrusse übertrat sich im Training den Fuss und zog sich einen Bänderanriss im linken Fussgelenk zu. Sein Ersatz, der 20-jährige Tim Rellstab, muss nun mehr Verantwortung übernehmen und die Fehlerquote senken. Bleibt noch Ammar Idrizi, der rechte Flügel, der nach einer Operation der Patellasehne rekonvaleszent ist.

Der Grossteil der Verletzten wird im Oktober zurückerwartet (Harbuz, Delchiappo, Orbovic), bei Gavranovic und Idrizi wird es noch etwas länger dauern. «Wir machen uns Gedanken, werden deshalb aber überhaupt nicht nervös. Alles ist noch im grünen Bereich», sagt Christen. Ein Sieg heute in Bern würde aber gewiss für etwas Entspannung sorgen. «Wir haben immer noch genug Qualität, die Ausgangslage für dieses Spiel ist offen.»