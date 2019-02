«Wir wollen Titel – aber auf seriösem Weg» Kriens-Luzern steigt am Sonntag bei GC Amicitia (16.00 Uhr) in die Relegationsrunde, Abstiegsgefahr droht aber kaum. Verwaltungsratspräsident Hanspeter Würmli hofft sogar auf ein saisonales Happy End. Interview: Roland Bucher

Am Sonntag starten die Krienser mit Albin Alili (Mitte) gegen GC Amicitia mit Mathias Kasapidis (links) und Thomas Hofstetter in die Relegationsrunde. (Bild: Corinne Glanzmann (Kriens, 16. Dezember 2018))

Hanspeter Würmli, zwei grosse Themen dominierten den Handballjahresbeginn. Die WM in Deutschland – und der sich anbahnende Kollaps bei Pfadi Winterthur.

HCK-Verwaltungspräsident Hanspeter Würmli.

Die WM war fantastisch und hat gezeigt: Handball lebt. Und ich hoffe sehr, dass auch Pfadi Winterthur überlebt: geht dieser Traditionsverein in den Konkurs, dann ist das ein Drama. Um den Handball in der Schweiz endlich so in die Gänge zu bringen, wie wir uns das wünschen, braucht es eine grosse Nationalmannschaft und viele starke Klubteams. Pfadi Winterthur wäre eines davon.

Kann dem HC Kriens-Luzern das passieren, was Pfadi Winterthur blüht: das Verschwinden von der Handballlandkarte?

Nein, aus mehreren Gründen nicht. Erstens: der HC Kriens-Luzern ist wesentlich anders strukturiert. Unser NLA-Gefäss ist in eine AG eingebettet. Wenn wir Probleme bekämen, dann schüttelt es unsere erste Mannschaft durch. Aber nicht den Gesamtverein. Zweitens: Wir unterstehen dem Aktienrecht, es hat viele Kontrollmechanismen. Wir haben im Prinzip gar keine Chance, in eine finanzielle Bredouille zu geraten. Drittens: Auch wenn es abgedroschen tönt: Wir geben nur aus, was wir einnehmen. Jetzt, da die Transfermühlen mahlen und wir die Planung für die Saison 2020 vorantreiben, sind bereits 85 bis 90 Prozent unseres Gesamtbudgets von rund 1,35 Millionen Franken generiert.

Ketzerisch gesagt: Wer keinen finanziellen Übervater hat wie Schaffhausen mit Giorgio Behr oder – wie Winterthur – den Fünfer halt mal grad sein lässt: der hat kaum eine Chance, sich um den Meistertitel zu bewerben.

Wir wollen auch Titel, Pokale, klar. Aber auf einem ehrlichen, seriösen Weg. Mit einem Budget von 2, besser 2,5 Millionen Franken ist man bei den Leuten. Drunter kaum. Diese Summe können wir im Augenblick nicht generieren, aber…

… ja, die neue Halle, die 2022 oder 2023 bezugsbereit sein soll. Sie und Ihr Verein knüpfen alle Hoffnungen an diese Arena, welche Milch und Honig fliessen lassen soll.

Nick Christen, unser CEO, und ich haben in einer stillen Stunde ein visionäres Budget zelebriert. Die gesamte Produktepalette in der neuen Arena kann im guten Fall 3,5 Millionen Franken generieren. Gemeint sind ein deutlich verbessertes Ticketing, neue Sponsorenverträge, VIP-Bereich, Catering – und die ganze sogenannte Mantelnutzung. Vor allem unsere Zuschauereinnahmen liegen derzeit im Argen, machen kaum 10 Prozent der Einnahmen aus.

Das müsste sich merklich steigern lassen…

Wenn wir in dieser perfekt konzipierten Halle guten Handball bieten, kann ich mir vorstellen, dass wir 650 bis 700 Saisonkarten à, zum Beispiel, 250 Franken, an die Frau oder den Mann bringen und je nach Attraktivität des Gegners auch noch 700 Tageseintritte verbuchen könnten.

Das tönt sehr euphorisch.

Ist aber reell. Ich komme gerne nochmals auf die WM in Deutschland zurück: Sie sind doch mit mir einig, dass es eine grosse Party war, dass dieser Sport unglaublich attraktiv ist.

Stimmt. Aber Kriens verbringt die nächsten Wochen im eher stickigen Abstiegsrunden-Groove. Keine Angst, dass es sogar bachab in die NLB gehen könnte?

Nein. Wir unterschätzen unsere Aufgabe nicht. Aber wir haben einen guten Trainer, der genau zu dieser Mannschaft passt, und Leute, die nach Anpassungsschwierigkeiten im Herbst die Automatismen wieder im Blut haben. Man darf nicht vergessen, dass wir sehr viele neue Spieler zu integrieren hatten. Das braucht Zeit.

Der Prozess scheint allerdings nicht abgeschlossen, die Fluktuation beim HC Kriens-Luzern ist so gross wie bei keinem anderen NLA-Verein.

Da gebe ich zu einem Teil recht. Die Verpflichtung von Amin Yousefinezhad war eher eine Fehldisposition, der hat sich bei uns nicht wohl gefühlt – es war für ihn in jeder Beziehung ein Kulturschock. Wir haben es unterschätzt.

Und Luca Spenglers Rücktritt?

Das ist äusserst schade. Er hat doch so viel Talent. Aber wenn ich diesen Faden weiterspinne: Bei uns sind die jungen Handballer – im Gegensatz zu Deutschland mit der «Handballmarke» Bundesliga – oft nicht bereit, alles dem Sport unterzuordnen.

Glauben Sie, dass in dieser Beziehung gute Schritte in die Zukunft möglich sind?

Irgendwie sind wir Handballer jetzt so weit wie der Fussball in der Schweiz vor 25 Jahren: gute Absichten, aber «nur ein bisschen» Professionalismus. Da müssen wir konsequent Verbesserungen anstreben. Friedel Rausch kam zum FC Luzern, forderte optimale Strukturen, erhielt sie und feierte mit seiner Mannschaft Erfolge. Daran dürfen wir uns durchaus orientieren.

Hleb Harbuz, ein Linksaufbauer, verstärkt in der Abstiegsrunde und in den – vermutlich – anschliessenden Playoff-Spielen die Mannschaft. Wie schätzen sie den Weissrussen ein?

Ich habe ihn bisher nur auf Videoaufnahmen gesehen, er hat mir einen sehr guten Eindruck gemacht, ist technisch ein fast kompletter Spieler mit grossem Wurfrepertoire.

Sie strahlen Zuversicht aus.

Die ist durchaus angebracht. Der Fall in die Abstiegsrunde war kein Beinbruch. Das blaue Auge, den er hinterliess, wird heilen. Wir werden gestärkt in die Playoffs steigen, und wenn Goran Perkovac, unser Trainer, behauptet, dass dann «alles möglich» ist – dann unterschreibe ich das.