WM Final Der tragische Held von Bondy: Die Heimatstadt von Mbappé am Rande einer Nervenkrise Himmel und Hölle: Die Heimatstadt von Kylian Mbappé, durchlebte das Fussballfinale von Katar wie ein unerträgliches Wechselbad der Fussballgefühle. Unser Reporter war dabei.

Die Fans von Frankreich durchlebten im WM Finale eine Gefühlsachterbahn. Sebastien Nogier / EPA

Irgendwann in der zweiten Halbzeit hielt es Rachid nicht mehr aus: Verärgert über den Spielverlauf, frustriert über„seine“ Mannschaft verliess er den Sportpalast von Bondy (Nordosten von Paris) und trat mit seiner Frankreich-Fahne über den Schultern den einsamen Heimweg an. Als er zuhause ankam, glaubte er zuerst seinen Worten nicht: Seine Töchter riefen ihm vom Sofa entgegen, Mbpappé habe soeben zwei Tore geschossen und ausgeglichen.

Wahnsinn. «Jetzt bin ich wieder da», lacht der marokkanischstämmige Einwohner im Palais de Sport von Bondy, der Heimatstadt von Kylian Mbappé. Obwohl der marokkostämmige Frankreich-Fan schreit, ist seine Stimme in dem allgemeinen Tohuwabohu kaum zu verstehen.

Der Saal steht Kopf, bald droht er überzukochen. Die Lethargie der ersten 80 Spielzeiten, die Kirchenstille in dem ungeheizten Saal ist wie weggeblasen. Dunkler und dunkler war es geworden, nur zwei Boxringe blieben erleuchtet, und Bondy war KO.

Rachid hatte den Palais du Sport bereits frustriert verlassen – kehrte aber nach dem Ausgleich zurück. Stefan Brändle

Dann der Ausgleich durch Mbappé – hier in Bondy nur «Kylian» genannt – binnen zwei Minuten. So ist Frankreich: Zu Tode betrübt, dann im siebten Himmel - mit Blick auf den dritten Stern, den die «Bleus» holen wollten.

Rachid findet keine Worte mehr, er schreit nur noch in den und mit dem Saal: «Wer nicht aufsteht, ist nicht Franzose!» Im Saal sitzt längst niemand mehr. Das vielleicht Erstaunlichste: Das Durchschnittsalter dürfte nicht mehr als 15 Jahre betragen. Kinder, Jugendliche und ein paar erwachsene Aller Herkunft, aller Hautfarben leiden, jauchzen, kreischen zusammen.

Fussball schweisst zusammen

Hier ist der Fussball noch wirklich ein gesellschaftlicher Kitt, wie auch Bürgermeister Stephen Hervé in einem ruhigen Moment sagt. Im übrigen Frankreich wecken die «Bleus» weniger Leidenschaften; Rechtsextremisten stören sich lauthals an der «Kolonialmannschaft», auch wenn sie lieber das N-Wort brauchen würden; und auch andere Franzosen machen keinen Unterschied zwischen den Banlieue-Bewohnern hier in Bondy und den Randalierern, die den Fussball missbrauchen, um Krawall zu machen.

Ja, auch in Bondy mag es solche Randalierer geben; die verarmte Stadt zwischen Autobahnkreuz und Wohntürmen war 2005 sogar ein Hotspot der grossen Banlieue-Unruhen gewesen. Aber jetzt herrscht Eintracht im Sportpalast, der so gar nichts von einem Palast hat. In der Verlängerung ist die Spannung nicht mehr auszuhalten. Als Mbappé noch einmal zum 3:3 ausgleicht, gellt ein einziger Schrei durch den Saal.

Die Spannung ist in Bondy kaum auszuhalten. Stefan Brändle

Jean-Claude ruft seiner Gefährtin zu: «Mein Herz klopft, ich halte es nicht mehr aus. Wenn wir gewinnen, werde ich noch eine Herzkrise davon tragen! Und gewinnen werden wir», lacht der Malier mit der Strickmütze. Er irrt: Mbappé versenkt seinen Penalty noch souverän, doch dann bricht das Elend über den Saal hinein. Argentinien hat gewonnen. Stille, nichts als Stille. Nicht einmal mehr ein «non» ist zu hören.

Schweigend erheben sich die Leute, wie unter Schock verlassen sie den Saal. Kaum jemand sagt ein Wort – als gerade ein aufwühlender Spielfilm zu Ende. Man hört nur ein paar Kommentare: Messi habe es verdient, er gehe jetzt in die Fussballgeschichte ein.

Mbappé, der Held von Bondy

«Kylian hat noch Zeit», sagt Jean-Claude. Bondy habe einige der besten Spieler hervorgebracht – Mbappé, William Saliba, Randal Kolo Muani – letzterer traf mit seinem Penalty ebenfalls am argentinischen Torhüter vorbei.

All das kommt vielleicht nicht von ungefähr: Auch an diesem bitterkalten Sonntagnachmittag hatte man auf kleinen Fussballfeld des lokalen Klubs AS Bondy ein Dutzend Jungs beim Training verfolgen können. Sie spielten auf engstem Raum «Fussball-7», das eine unglaubliche technische Fertigkeit und Schnelligkeit abverlangt. «Wer sich hier durchsetzen will, muss stark sein», sagte Axel, 29, ein Veteran, der Mbappé gekannt hatte, als er in der Primarschule auf dem gleichen Kleinterrain trainierte.

Am Sonntag hat Mbappé seinen zweiten WM-Titel verpasst. Der Held von Bondy ist er trotzdem. Auf der Seitenfassade eines elfstöckigen Gebäudes in Bondy sieht man ihn auf einem riesigen Wandgemälde als Jungen, der mit der Leibchennummer 10 auf einem Fussball als Kissen schläft. Viele der jungen Fans im Sportpalast werden am Abend ebenfalls mit dem Traum einschlafen, einmal so zu spielen wie Kylian – einmal WM-Finale wie dieses spielen. Einmal Messi sein, einmal Mbappé sein. Die Bleus haben verloren, aber der Fussballtraum geht in Bondy weiter.