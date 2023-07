WM in Neuseeland Das sind die 23 Spielerinnen für die Schweiz: Nationaltrainerin Grings verzichtet überraschend auf Riola Xhemaili In Zürich wird das Kader für die Weltmeisterschaft vorgestellt. Dabei gibt es wenig Überraschungen. Die Übersicht.

Die Schweizer Fussballerinnen starten am 21. Juli gegen die Philippinen in die Fussball-Weltmeisterschaft in Neuseeland. Nationaltrainerin Inka Grings hat ihr Aufgebot bekannt gegeben. Sie verzichtet überraschend auf Riola Xhemaili. Derweil reisen diese 23 Spielerinnen mit:

Torhüterinnen

Gaëlle Thalmann, 37 Jahre, Real Betis Féminas. Claudio De Capitani / freshfocus

Livia Peng, 21 Jahre, Levante UD. Claudio De Capitani / freshfocus

Seraina Friedli, 30 Jahre, FC Zürich. Andy Mueller / freshfocus

Verteidigerinnen

Luana Bühler, 27 Jahre, TSG Hoffenheim. Claudio Thoma / freshfocus

Viola Calligaris, 27 Jahre, Paris St. Germain. Claudio Thoma / freshfocus

Julia Stierli, 26 Jahre, FC Zürich. Claudio Thoma / freshfocus

Eseosa Aigbogun, 30 Jahre, Paris FC. Claudio De Capitani / freshfocus

Noëlle Maritz, 27 Jahre, Arsenal. Claudio Thoma / freshfocus

Lara Marti (links), 23 Jahre, Bayer Leverkusen. Claudio De Capitani / freshfocus

Laura Felber (rechts), 21 Jahre, Servette FC. Martial Trezzini / Keystone

Nadine Riesen, 23 Jahre, FC Zürich Marcel Bieri / Keystone

Mittelfeld und Angriff

Lia Wälti, 30 Jahre, Arsenal. Claudio De Capitani / freshfocus

Géraldine Reuteler, 24 Jahre, Eintracht Frankfurt. Claudio Thoma / freshfocus

Sandrine Mauron, 26 Jahre, Servette FC. Marcel Bieri / KEYSTONE

Seraina Piubel, 23 Jahre, FC Zürich. Claudio Thoma / freshfocus

Ramona Bachmann, 32 Jahre, Paris St. Germain. Claudio Thoma / freshfocus

Meriame Terchoun, 27 Jahre, Dijon FCO. Claudio De Capitani / freshfocus

Marion Rey, 24 Jahre, FC Zürich. Claudio De Capitani / freshfocus

Ana-Maria Crnogorcevic, 32 Jahre, FC Barcelona. Marcel Bieri / KEYSTONE

Coumba Sow, 28 Jahre, Servette FC. Claudio Thoma / freshfocus

Iman Beney, 16 Jahre, BSC YB-Frauen. Marcel Bieri / KEYSTONE

Alisha Lehmann, 24 Jahre, Aston Villa. Claudio Thoma / freshfocus