WM-Kolumne Die versöhnende Kraft des Hockeys ist versiegt Die Schweiz trägt ihre WM-Spiele in Helsinki aus. Der Chronist spricht über die versöhnende Kraft zwischen Finnland und Russland. Und: was es mit dem Stadion-Wechsel auf sich hat.

Der Schauplatz der Schweizer WM-Spiele: Die Helsinki Ice Hall. Keystone

Finnland verbindet mit Russland eine über 1000 Kilometer lange Grenze und eine leidvolle Geschichte. 1917 hat sich das Land die Unabhängigkeit vom russischen Reich erkämpft und diese Freiheit im Winterkrieg 1939/40 gegen die Russen verteidigt. Was den Eidgenossen Wilhelm Tell ist den Finnen Simo Häyhä. Er soll im Winterkrieg als Scharfschütze mehr als 500 russische Soldaten getötet haben. Auf die Frage, was er fühlte, wenn er abdrückte und tötete, soll er gesagt haben: «Den Rückstoss.» 2002 ist er 97-jährig gestorben.

Keine andere Sportart hatte eine so starke versöhnende Kraft zwischen Finnland und Russland, zwischen dem kommunistischen Osten und dem kapitalistischen Westen wie das Eishockey. Unzählige Freundschaften sind über den «Eisernen Vorhang» hinweg geschlossen worden. Nach der Auflösung der Sowjetunion (1991) sind daraus oft höchst lukrative Geschäftsbeziehungen geworden.

Der Krieg in der Ukraine hat alles zerstört. Russland ist zum Inbegriff des Bösen geworden. Und wer über die Jahre Freundschaft mit den Russen gepflegt oder gar mit ihnen Geschäfte gemacht hat, wird nun geächtet. So kommts in Helsinki zu einer absurden Situation: Die moderne Hartwall Arena darf nicht benützt werden. Die Spiele werden in der 1966 erbauten Helsinki Ice Hall ausgetragen. Das ist so, wie wenn Ambri Spielort der WM wäre, die Partien aber nicht im neuen Hockey-Tempel, sondern in der alten Valascia ausgetragen werden müssten. Weil russisches Geld in der neuen Valascia steckt.

Die Hartwall Arena gilt auf dem Stadtplan von Helsinki als «weisser Fleck». Der Grund: Die Arena gehört dem Familienclan der Rotenbergs und Gennadi Timtschenko. Also russischen Oligarchen. Sie haben auch Jokerit Helsinki übernommen. Der mehrfache finnische Meister spielt seit der Saison 2014/15 in der russischen KHL. Und ist nun, da in russischem Besitz, am Ende: Alle Spielerverträge sind aufgelöst worden.

Eine Neugründung mit finnischen Investoren dürfte es erst 2023 geben. Die Hockey-Ikone Jari Kurri, eine der populärsten Sportpersönlichkeiten Finnlands, hat Jokerit Helsinki gemanagt und wird nun – wie der langjährige IIHF-Präsident René Fasel in der Schweiz – kritisiert und geächtet. Der Vorwurf: Jari Kurri habe als Manager von Jokerit Helsinki russisches Geld verdient und mit russischem Geld hantiert.

Ausgerechnet in Helsinki wird eine WM ohne die Russen und Weissrussen gespielt. Die versöhnende Kraft des Eishockeys ist angesichts der schrecklichen Tragödie des Krieges versiegt. Helsinki 2022 ist eine seltsame, traurige WM.