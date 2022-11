WM-Kolumne Postkarte aus Doha Katar ist anders. Doha sowieso. Persönliche Grüsse und Eindrücke aus einer ruhelosen Stadt, die nie zu schlafen scheint. Christian Brägger, Doha Drucken Teilen

Kamele gibt es hier - und anderswo. Alessandra Tarantino / AP

In Katar sind der Freitag und Samstag unser Samstag und Sonntag. Trotz Hitze friert man hier selbst am Montag im Stadion. Dort ist das Internet oft eine unüberwindbare Herausforderung und strapaziert die Nerven, bis der pakistanische Helfer «calm down» sagt.

Die Rückkehr ins Hotel kann nach dem Schlusspfiff spätnachts auch drei Stunden dauern. Ideal, dass nebenan der Coiffeur und der Supermarkt 24 Stunden, 7 Tage die Woche offen sind. Alkohol gibt es keinen zu kaufen und auch keine Schlägereien. Das fühlt sich gar nicht mal so schlecht an wie die führerlose Metro, die alle drei Minuten fährt.

Frauen sitzen am Persischen Golf ohnehin nie am Steuer – und die Männer gehen oft in die Moschee. Sport machen beide Geschlechter nicht. Ausnahmslos sind alle Menschen überaus freundlich, das kennt man anders. Dafür hat es keine Hunde. Weder an der Leine noch Hot Dogs. Und auch keine Italiener – es ist WM.

Liebe Grüsse aus Katar!