WM-Qualifikation Frauen Freistosstreffer mitten ins Herz: Schweizerinnen verlieren das Rekordspiel gegen Italien spät Das Schweizer Nationalteam verliert das wichtige Qualifikationsspiel gegen Italien zu Hause in Thun mit 0:1. Ein spätes Freistosstor der Italienerinnen Girelli entscheidet die Partie. Nun warten wohl die Playoffs.

Der Ball landet hinter Gaëlle Thalmann im Netz. Urs Lindt / Freshfocus

Es ist ein Freistoss ins Glück für Italien, und einer mitten ins Schweizer Herz. 6281 Zuschauerinnen und Zuschauer sind zu diesem Rekordspiel im Schweizer Frauenfussball nach Thun gekommen, lange ist es auch resultatmässig ein Fest. Doch in der 83. Minute passiert es in diesem vorentscheidenden Spiel um das WM-Ticket: Mittels eines Freistosses trifft Cristiana Girelli über die Mauer hinweg ins Tor – und stösst die Tür zur Weltmeisterschaft für Italien weit auf. Zwar bäumen sich die Schweizerinnen in der Schlussphase nochmals auf, kommen zu Möglichkeiten, doch sie bleiben ungenutzt.

Italien jubelt über den späten Siegtreffer. Salvatore Di Nolfi / Keystone

Durch die späte Niederlage hat sich die Schweiz um die gute Ausgangslage vor der Partie gebracht. Bereits ein Remis hätte gereicht, um mit zwei auf dem Papier leichten Siegen gegen Kroatien und Moldawien das WM-Ticket direkt zu lösen. Dumm nur, dass diese gute Ausgangslage auf dem Platz zu sichtbar ist. Die Schweizerinnen reagieren nur, wagen praktisch nie den Gang in die Offensive.

Zu wenig mutig gespielt

Dabei hatte Captain Lia Wälti schon vor dem Spiel angekündigt, dass es nie gut gehe, nur auf Remis zu spielen. Nach dem Spiel meint sie: «Es war keine Taktik des Trainers so defensiv zu spielen. Aber auf dem Platz hat sich das so ergeben. Wir waren wir insgesamt viel zu wenig mutig. In den Schlussphase haben wir gesehen, dass durchaus etwas möglich gewesen wäre.» Tatsächlich wirken die Italienerinnen in der kurzen Phase des Schweizer Drucks hinten nicht sattelfest. «Diese Schwäche haben wir zu wenig ausgenützt», sagt Wälti. Auch Ana-Maria Crnogorcevic hat zu wenig Offensivakzente gesehen. «Wir hätten nach vorne ruhiger spielen müssen, selber unsere Chancen suchen sollen. Das hier ist einfach zu wenig, um gegen Italien zu gewinnen.»

Captain Lia Wälti: «Wir waren zu wenig mutig.» Urs Lindt / freshfocus

Nur in zwei Phasen zeigen die Schweizerinnen einige Akzente. Zunächst ab der zehnten Minute, als Noëlle Maritz die Schweiz vermeintlich in Führung brachte, aber das Tor wegen eines möglichen knappen Abseits nicht gegeben wurde. Und zum zweiten Mal in den letzten Minuten, als die Schweizerinnen nochmals alles versuchen, aber ohne das späte Glück noch finden zu können.

Vorher hatten die Schweizerinnen lange immerhin das 0:0-Unentschieden gehalten. Mittelfeldspielerin Coumba Sow ist sogar der Meinung, dass die Schweiz das Spiel lange gut im Griff gehabt habe. «Italien hatte eigentlich keine gute Torchance, wir haben wenig zugelassen», findet sie. Erst die Umstellung auf die Fünferkette in der 76. Minute habe die Partie und die defensive Ordnung verändert. «Das gab unserem Spiel einen kleinen Bruch», so Sow, die jedoch noch einwarf, dass sie aus den Emotionen heraus spreche. Ihr Trainer Nielsen widerspricht seiner Spielerin: «Es hat nicht an einer Taktikumstellung, sondern an einem Freistoss gelegen, dass wir verloren haben.»

Coumba Sow ist taktitisch nicht ganz einig mit ihrem Trainer. Peter Klaunzer / KEYSTONE

Nielsen glaubt nicht mehr an direkte Qualifikation

Durch die Niederlage muss die Schweiz nun auf einen Patzer von Italien hoffen, will sie sich noch direkt für die WM in Australien und Neuseeland 2023 qualifizieren. Daran glaubt Nielsen bereits nicht mehr.

«Nein, ich glaube nicht mehr daran, dass wir Italien einholen können. Italien wird zu 100 Prozent die beiden verbleibenden Partien gewinnen.»

Diese Erkenntnis ist ein herber Rückschlag für den aufstrebenden Schweizer Frauenfussball. Doch Nielsen meint: «Italien macht viel für den Frauenfussball. Da ist es nicht überraschend, wenn wir Mühe bekunden.»

Nielsen sagt: «Es ist nicht überraschend, wenn wir gegen Italien Mühe bekunden.» Peter Klaunzer / KEYSTONE

Nun gibt es für die Schweiz aller Wahrscheinlichkeit nur noch die Chance über ein kompliziertes Playoff-Verfahren das Ticket zu lösen. Einfach gesagt ist es so: Schliesst die Schweiz die Qualifikation gut ab, dann sind die Chancen hoch, dass sie nur eine Runde überstehen muss. Wälti sagt: «Inzwischen bringen wir einiges an Playoff-Erfahrung mit. Das wäre nicht schlecht.» Zunächst überwiegt aber die Enttäuschung über diese so entscheidende Niederlage.