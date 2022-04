WM-Qualifikation Frauen Pause in Thun: Noch keine Tore zwischen der Schweiz und Italien Die Qualifikation für die WM 2023 geht in die entscheidende Phase. Die Schweiz trifft in Thun auf Italien. Verfolgen Sie das Spiel bei uns im Livestream.

Die erste Halbzeit in Thun präsentierte sich zu Beginn ausgeglichen. Sowohl die Schweizerinnen als auch Italien hatten Chancen, um in Führung zu gehen. Nach 11 Minuten zappelte das Netz. Noëlle Maritz traf vermeintlich zur Führung. Doch das Tor wurde wegen Abseits aberkannt. Zum Ende der ersten Halbzeit kam der Gast besser auf. Die Italienerinnen scheiterten aber am Schweizer Defensivverbund.