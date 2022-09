WM-Qualifikation Schweizerinnen siegen in Kroatien dank Freistosskönigin Bachmann mit 2:0 Die Schweiz tut sich in Kroatien zunächst lange schwer, gewinnt aber schliesslich dank zwei Toren nach Freistössen von Ramona Bachmann. Den erhofften hohen Sieg verpassten die Schweizerinnen damit jedoch.

Ramona Bachmann trifft für die Schweiz gegen Kroatien per Freistoss. Archivbild EPA

Es ist eine mühsame Pflichtaufgabe für die Schweizerinnen. Über eine Halbzeit lang haben sie sich abgemht gegen die elf Kroatinnen, die alle tief in der eigenen Platzhälfte stehen und so die Räume eng machen. Dann wird Géraldine Reuteler gefoult und Ramona Bachmann schnappt sich den Ball. Ihrem Blick könnte man entnehmen, dass sie den Ball flankt, doch dann knallt sie ihn wunderbar über die Mauer hinweg in die Maschen. Es ist das langersehnte 1:0 in der 53. Minute. 12 Minuten später ist es wieder ein Freistoss Bachmanns, der das 2:0 einleitet. Diesmal flankt sie tatsächlich, in der Mitte verlängert Ana Maria Crnogorcevic den Ball, Innenverteidigerin Viola Calligaris netzt schliesslich per Kopf ein.

Schweizerinnen haben 80 Prozent Ballbesitz

Es sind die Höhepunkte einer mauen Begegnung in der WM-Qualifikation. Die Europameisterschaft in England ist weit weg an diesem Abend im kroatischen Karlovac. Kaum Zuschauerinnen und Zuschauer, ein holpriger Rasen und mühsame Gegnerinnen, die nur daran interessiert waren, das Spiel zu zerstören. Das ganze Spiel über zogen sich diese Kroatinnen, die als klare Aussenseiterinnen in die Partie gestiegen waren, tief in die eigene Platzhälfte zurück. Die Schweiz hat in der ersten Hälfe über 80 Prozent Ballbesitz und 12:1 Schüsse.

Den Schweizerinnen fehlte es auf der anderen an Tempo, an Durchschlagskraft, zeitweise auch an der nötigen Genauigkeit. Die erste Torchance der Partie erhält die Schweiz denn auch nach einem kapitalen Bock in der kroatischen Verteidigung. Die junge Schweizer Stürmerin Svenja Fölmli vergab aber in der 14. Minute kläglich, als sie auf die kroatische Torhüterin Doris Bacic zulaufen konnte.