Zuerst die Gala, dann viel Arbeit: Die Schweiz besiegt Bulgarien zum Auftakt in der WM-Qualifikation 3:1. Laurent Gillieron / KEYSTONE

Es ist ein Gefühl, das die Schweizer Nationalmannschaft sehr lange vermisst hat. Das süsse Gefühl des Siegens. 493 Tage lag der letzte Erfolg auf dem Rasen zurück, ein 6:1 in Gibraltar war es, ein Pflichtsieg, der die EM-Qualifikation sicherstellte. Und nun also endlich wieder: Jubel!

3:1 besiegte die Schweiz zum Auftakt in die WM-Qualifikation Bulgarien. Nur 3:1, muss man sagen. Schliesslich stand es bereits nach 13 Minuten 3:0 für das Team von Vladimir Petkovic – Rekord. Man sah in Sofia eine Schweiz, die in der ersten Hälfte von der ersten bis zur letzten Sekunde dominant und überzeugend war. Aber auch eine Schweiz, bei der nach der Pause auf rätselhafte Art und Weise plötzlich kaum mehr etwas zusammenpasste. Und die von Glück reden konnte, dass sie spät nicht doch noch in Bedrängnis geriet.

Es schien, als würden plötzlich die bösen Erinnerungen an den Kollaps vom März 2019, als die Schweiz gegen Dänemark nach einer 3:0-Führung noch das 3:3 hinnehmen musste, in den Köpfen der Spieler herumgeistern. Umso grösser war am Ende die Erleichterung über den Sieg.

Der starke Beginn und die frühen Tore

Der Start in die Partie aber, der war richtig stark. Es waren Schweizer am Werk, die überzeugt von sich selbst waren. Die kontrolliert nach vorne stürmten. Und vor allem effizient im Abschluss waren. Kurz: Es war eine Freude dieser Mannschaft zuzusehen.

Ricardo Rodriguez, eigentlich einer der drei Innenverteidiger, durfte nach sechs Minuten schon zum dritten Mal ungestört flanken. In der Mitte verwertete Breel Embolo per Kopf zum 1:0. Drei Minuten später vollendete Haris Seferovic einen wunderbaren Schweizer Konter sehenswert. Und wiederum drei Minuten später erwischte Xherdan Shaqiri den bedauernswerten Torhüter der Bulgaren, Plamen Iliev, in der nahen Ecke zum 3:0.

Da war noch alles gut: Shaqiri feiert sein 3:0. Es scheint ein gemütlicher Schweizer Abend zu werden. Keystone

3:0 nach 13 Minuten – man rieb sich erstaunt die Augen über die Vorgänge in Sofia. Da hatten die Schweizer im ganzen Länderspieljahr 2020 vor allem darüber gesprochen, effizient sein zu wollen, aber es irgendwie doch nie auf den Platz gebracht. Und jetzt, just zum Start des Parcours in der WM-Qualifikation, gelang genau das. Es scheint tatsächlich so, als hätten die Schweizer an Reife und Abgeklärtheit zugelegt.

Und die Frage, wie die Schweiz damit umgehen würde, nach einigen Spielen als Aussenseiter plötzlich wieder Favorit zu sein, schien ebenfalls frühzeitig beantwortet. Nämlich ziemlich souverän. Kurz vor Ende der ersten Hälfte hätte es auch noch einen Penalty geben müssen. Aber weil es während dieser WM-Qualifikation keinen Video-Schiedsrichter gibt, blieb das klare Foul an Seferovic ungeahndet.

Der rätselhafte Abbau in der zweiten Hälfte

Dass bei der Nati allerdings noch lange nicht alles perfekt läuft, zeigte die zweite Hälfte eindrücklich. Nur 55 Sekunden dauerte es, ehe Freuler ein schlimmer Fehlpass unterlief. Despodov nutzte diesen zum 1:3-Anschlusstreffer. Elvedi lenkte den Ball noch leicht ab, sodass Yann Sommer im Schweizer Tor chancenlos blieb.

Sommer, zuvor in der ersten Halbzeit nur mit den Füssen im Aufbauspiel gefordert, musste sein Team jetzt plötzlich retten. Aus nächster Nähe hielt er einen Kopfball von Kostadinov. 60 Minuten waren da gespielt. Und spätestens da galt es festzustellen: die Schweiz hatte jede Souveränität und Überzeugung der ersten Hälfte verloren.

Plötzlich fehlten Präzision und Konzentration. Es gab kaum zusammenhängende Angriffe mehr. Natürlich, die Bulgaren steigerten sich erheblich. Und doch hätte man erwarten dürfen, dass die Schweizer die Partie zumindest im Griff behalten.

Am Ende aber gilt: Die Schweiz gewinnt die ersten drei wichtigen Punkte in dieser WM-Qualifikation. Und es ist trotz der zweiten Hälfte ein starkes Zeichen in Richtung Italien. Darauf verlassen, dass auch der Haupt-Konkurrent um den Gruppensieg einen solchen Leistungsabfall unbestraft lässt – das sollten die Schweizer lieber nicht tun.

Das Fazit von Captain Xhaka

Granit Xhaka fand nach der Partie klare Worte: «Diese zweite Halbzeit darf uns nicht passieren. Wir geben dem Gegner unnötig Hoffnung. Das Gegentor war ein bisschen unglücklich, aber jetzt ist es eben passiert und wir müssen daraus lernen.»

Mit den drei Punkten ist der Schweizer Captain selbstredend zufrieden. «Insgesamt war es trotzdem eine souveräne Leistung. Wir wollten ein frühes Tor erzielen. Und noch eines. Und noch eines. Wir haben unseren Hunger gezeigt. Dieser erste Sieg war enorm wichtig. Nun wollen wir am Sonntag gegen Litauen nachdoppeln.»

Nationaltrainer Vladimir Petkovic sagte: «Wir haben uns mit der Startphase erarbeitet, dass wir die Partie danach etwas lockerer angehen konnten – aber manchmal war es dann zu locker. Vielleicht sind wir ob des Fehlers zu Beginn der zweiten Hälfte selbst erschrocken. Der spielerische Abfall danach war zu gross. Aber: Ich bin zufrieden, wie das Team am Ende auf diese Unruhe-Phasen reagiert hat. Ich hoffe, das ist uns eine Lehre für die Zukunft.»

Das nächste Spiel steht bereits am Sonntag an. Dann empfängt die Schweiz in St. Gallen Litauen.

