Zwei Monate und eine Woche ist es her: Da stemmten die FCL-Spieler die Sandoz-Trophäe in die Höhe, für den FC St. Gallen dagegen war der Cupfinal eine abgrundtiefe Enttäuschung. Am Sonntag (14.15 Uhr) kommt es im Kybunpark zum Wiedersehen in der Meisterschaft.