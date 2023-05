Fussball Der FC Emmenbrücke spielt auch in der nächsten Saison in der 1. Liga Erstligist Emmenbrücke schafft Ligaerhalt in extremis. Die Freude im Team ist riesig.

Der FC Emmenbrücke feiert im Gersag den Klassenerhalt. Bild: Michael Wyss (Emmenbrücke, 27. 5. 2023)

«Mir fehlen die Worte. Das war ein Nervenspiel. Dass wir die Klassenzugehörigkeit schafften, ist unbeschreiblich. Das Team hat sich das verdient, ich bin sehr stolz auf diese Truppe», zeigt sich Emmenbrücke-Präsident Franco Gulli unter Freudentränen emotional. Die Gelbschwarzen, trainiert von Meris Kazic, waren im letzten Meisterschaftsspiel gegen die U21 von Xamax gefordert. Ein Sieg musste her, wollte man dem drohenden Abstieg noch entkommen. Im Fernduell lag Konkurrent Muri einen Punkt vor den Gelbschwarzen. Kazic: «Die Ausgangslage für uns war klar, wir spielten auf Sieg, denn wir konnten uns nicht auf fremde Schützenhilfe von Münsingen verlassen.» Doch als der Speaker im Gersag eine 4:0-Führung der Münsinger verkündete, herrschte Klarheit, dass bei einer Murianer-Niederlage dem FCE bei Punktgleichheit wegen des klar besseren Torverhältnisses auch ein Remis genügen würde, um die Ligazugehörigkeit zu bewerkstelligen.

«Wir waren schon abgestiegen»

Doch die technisch versierten und konterstarken Westschweizer, angehende Profis, lagen zu diesem Zeitpunkt der 4:0-Führung im Aargau bereits mit 3:1 in Front. «Wir waren schon abgestiegen, nach dem frühen 0:2 und späteren 1:3-Rückstand, doch wir bewiesen Moral und Charakter. Wir kämpften uns zurück, haben den Glauben nie verloren», zeigte sich Verteidiger Egzon Ramadani sichtlich aufgewühlt, noch eine halbe Stunde nach Spielschluss waren seine Emotionen spürbar. In einem aufopfernd kämpfenden Kollektiv war es ein überragender und stetiger Gefahrenherd Berzan Polat mit zwei Treffern (13. 1:2; 28. 2:3) und Stefano Geri (81.; 3:3), die für die Platzherren trafen und den so wichtigen Punkt sicherten, der zum Klassenerhalt reichte, weil Muri eine 1:7-Klatsche kassierte. Der verletzte Demerali Saliu: «Ich habe von der Bank mitgelitten, das war Hitchcock pur. Ich spielte bereits im Fanionteam, als wir noch in der 3. Liga waren und sagte dem Präsidenten damals, dass wir eines Tages in der 1. Liga spielen werden. Dass wir im Jahr nach dem Aufstieg die Klasse halten konnten, ist unbeschreiblich.» Und Geri, der den Ausgleich realisierte: «Dass ich das 3:3 erzielte, ist ein schönes Gefühl. Ich bin Teil dieses Puzzle, das Team war der Star. Das Kollektiv war massgebend, wir waren ein Team, eine verschworene Truppe.»

Präsident gibt Rücktritt

Seit Samstag ist also klar, dass Emmenbrücke auch nach den Sommerferien in der 1. Liga spielt. Ebenfalls klar ist, dass Präsident Franco Gulli demissioniert. Er war 11 Jahre lang an der Spitze des FC Emmenbrücke. Unter seiner Führung ist der Verein gesamthaft drei Mal aufsteigen und wurden zwei Mal Regionalmeister.

Emmenbrücke – Xamax U21 3:3 (2:3)

Gersag. – 300 Zuschauende. – Tore: 6. Maldondao 0:1. 8. Omeragic 0:2. 13. Polat 1:2. 26. Gomes 1:3. 28. Polat 2:3. 81. Geri 3:3. – Emmenbrücke: Beganovic; Ramadani, Ukaj, Orsolic, Vogel; Malbasic, Kameraj, Stephan, Tanushaj (83. Mesic), Berisha (57. Geri); Polat. - Xamax: Godwin; Edoh, De Morais, Gomes, Carrizo; Ganaj (82. Raci), Maldonado, Amorim (75. Nkusu), Jorge, Periat (46. Mbazo); Omeragic. – Bemerkung: 66. Kameraj Lattenschuss.