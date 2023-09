Fussball Knutwil gegen Wauwil-Egolzwil: 5-Tore-Spektakel mit einem verdienten Sieger Drittligist Knutwil verliert eine unterhaltsame Partie gegen Wauwil-Egolzwil mit 2:3.

Knutwils Captain und Routinier Manuel Schärli sagt: «Wir streben den Klassenerhalt an. Dass wir das schaffen können, davon bin ich überzeugt.» Im Derby gegen ein völlig entfesseltes und spielstarkes Wauwil-Egolzwil zeigte der Liganeuling viel Qualität und spielte keck auf. Yuri Spiess (57.) brachte das Aufsteiger-Team mit den beiden aus höheren Ligen erfahrenen Spielern André Grüter oder Philippe Steinmann vor 250 Zuschauenden mit 1:0 in Führung.

Yuri Spiess, Knutwils Torschütze zum 1:0. Bild: Michael Wyss

«Der Sieg der Gäste geht in Ordnung»

Die Gäste von Trainer Edmond Prekaj drehten das Spiel aber: Ivan Bijelic (Foulpenalty) und Eduard Nikmengjaj sorgten bis zur 73. Minute für die erstmalige Führung. Doch Grüter weckte mit seinem Treffer zum 2:2 nur zwei Minuten später die Hoffnung auf einen Punktgewinn. Diese machte der Gast durch Yanik Von­arburg aber in der 88. Minute wieder zunichte, die neuerliche 3:2-Führung von Wauwil-Egolzwil bedeutete zugleich auch das Schlussresultat. Schärli: «Wir waren dran, doch fairerweise muss man auch sagen, dass Wauwil-Egolzwil ein starker Gegner war. Wir kommen aus der 4. Liga, das Tempo in der 3. Liga ist frappant höher, den Unterschied spüren wir immer noch. Der Sieg der Gäste geht in Ordnung.»

Knutwils Schlussmann Patrick Meyer war es zu verdanken, dass die Partie nicht schon früher entschieden war. Mit der einen oder anderen Glanztat hielt er die Chance bis am Schluss auf einen möglichen Punktgewinn aufrecht. Mit einem Sieg und zwei Niederlagen sind die Knutwiler gestartet, sie wollen auch in der 3. Liga etwas bewegen: «Nach dem Abstieg 2021/22 aus dieser Liga war es unser Ziel, schnell wieder ins Oberhaus zurückzukehren. Wir gehören in die 3. Liga. Nun wollen wir das auch beweisen», sagt Schärli.

Zuversicht strahlt auch das 20-jährige Eigengewächs Yuri Spiess aus: «Wir haben uns in den bisherigen Partien Torchancen erarbeitet, müssen aber noch effizienter werden und cleverer agieren. Dass wir heute kurz vor Schluss das 2:3 kassierten, ist sehr ärgerlich. Es zeigt auch, dass wir noch das eine oder andere Manko haben.» Spiess, der seit vier Jahren im Fanionteam spielt, meint damit: «Es braucht noch mehr Fitness, eine bessere Kondition, wir müssen schneller schalten. Wir arbeiten daran, denn der Ligaerhalt ist das erklärte Ziel.» Am Sonntag kommt Dagmersellen zum Aufsteiger.

Teamgeist als Erfolgsgarant

Letzte Saison, im Jahr nach dem Aufstieg, erreichte Wauwil-Egolzwil Rang 6. Das war ein beachtliches Ergebnis für den Neuling. Unter seinem Trainer Edmond Prekaj überzeugt das Fanionteam bisher auch in dieser Saison. «Zwei Siege und ein Remis, der Auftakt ist geglückt. Es funktioniert einfach, wir harmonieren im Team und sind eine verschworene Truppe. Der Teamgeist ist ein Erfolgsgarant», sagt Prekaj. «Wir wollen uns weiter in der Liga etablieren. Ich bin nun die sechste Saison Trainer, die Entwicklung der jüngsten Vergangenheit stimmt mich zuversichtlich.» Wauwil-Egolzwil zeigte in Knutwil schönen Angriffs- und Kombinationsfussball. Auch das Umschaltspiel funktionierte sehr gut. Prekaj: «Wir nehmen Spiel für Spiel, wollen in der 3. Liga weiterhin eine gute Figur abgeben. Wir sind auf dem richtigen Weg». Am Sonntag wartet auswärts Wolhusen.