Volleyball Die Abgänge wiegen bei Volleya Obwalden zu schwer Wie in der Vorjahressaison müssen die Obwaldnerinnen die NLB-Playouts bestreiten. Der Trainer zeigt sich aber zuversichtlich.

Obwaldens Not Koutroumpi (links) und Zacharoula Giannelou sind mit Abwehrarbeit beschäftigt. Bild: Eveline Beerkircher (Sarnen, 25. Februar 2023)

Die Obwaldner NLB-Volleyballerinnen sind keinen Schritt weiter als in der letzten Saison. Wie damals beendet das Team um Trainer Filipe Carrasco Soares die Qualifikation auf dem 11. Schlussrang. Vor einem Jahr retteten sich die Obwaldnerinnen in der ersten Playout-Runde dank zweier Siege über Bellinzona. Nach der undiskutablen 0:3-Niederlage am Samstag gegen Neuchâtel, das mit der überragend spielenden Ex-Luzernerin Lisa Müller antrat, muss Volleya Obwalden nun erneut in die Playouts. Erster Gegner in der Best-of-3-Serie ist der BTV Aarau, gegen den die Obwaldnerinnen in der Qualifikation eine 2:3-Niederlage kassierten und einen 3:0-Sieg landeten.

Dass diese Saison eine schwierige wird, war den Verantwortlichen bei Volleya bewusst. Denn nicht weniger als vier bestandene NLB-Spielerinnen verliessen den Verein. «Diese Abgänge konnten wir nicht kompensieren», sagt Dalia Küchler, Präsidentin und Zuspielerin in Personalunion.

Gute Vorbereitung auf entscheidende Phase

Die Vorrunde (13 Punkte) gelang den Obwaldnerinnen trotz den vielen Mutationen besser als erwartet. Die Rückrunde mit nur acht weiteren Punkten verlief hingegen sehr trist. Die schwache Punkteausbeute ist auch der Unerfahrenheit des jungen Teams geschuldet. Für die Schlussphase der Qualifikation holte man mit Marco Fölmli, der beim NLA-Klub Volley Luzern unsanft als Trainer abgeschoben wurde, Verstärkung in den Betreuerstab. «Ich fand ein junges, lernfähiges Team vor, in dem viel Potenzial steckt, aber wegen der fehlenden Erfahrung oder Absenzen (Linda Kronenberg, Anm. d. Red.) auch anfällig auf Durchhänger ist», sagt Fölmli. Zusammen mit Headcoach Filipe Carrasco Soares will er im Hinblick auf die Playouts den Fokus «auf mehr Stabilität legen».

Für Filipe Carrasco Soares war der verlorene Match gegen das talentierte Team aus Neuenburg eine gute Vorbereitung auf die Playout-Partien gegen Aarau. «Das Resultat stand nicht im Vordergrund. Ich habe die Gelegenheit genutzt, um taktische Situationen einzuüben.» Nach zwei von vielen Fehlern geprägten Sätzen (16:26, 15:25) konnte er sich im dritten Spielabschnitt (22:25) trotzdem über die Leistung seines Teams erfreuen. Zeitweise mit sechs Punkten in Front, musste das nun konzentriert spielende Volleya-Ensemble den Gegnerinnen erst beim Stand von 21:22 die erstmalige Führung zugestehen. «Diese guten Ansätze geben mir die Zuversicht, dass wir optimistisch in die Playout-Partien steigen werden», sagt der Cheftrainer der Obwaldnerinnen.