Unihockey Zwei Siege an zwei Tagen: Ad Astra klettert auf Rang 2 Gegen den zuvor noch ungeschlagenen Leader Sarganserland gewinnen die Obwaldner NLB-Unihockeyaner zu Hause mit 6:4. Bereits am Samstag gab es für die Zentralschweizer einen Auswärtssieg im Tessin zu bejubeln – Fredrik Edholm glückten dabei fünf Tore.

Nach dem erfolgreichen Wochenende lassen sich die Ad-Astra-Spieler von den Fans feiern. Bild: André Düsel (Sarnen, 9. Oktober 2022)

Mit viel Selbstbewusstsein trat der Leader UHC Sarganserland am Sonntagnachmittag die ­Reise in die Zentralschweiz an. Sämtliche fünf absolvierten Spiele konnten die St.Galler bis dahin siegreich gestalten, die ­logische Konsequenz: klare Tabellenführung. Der Glaube an die eigenen Fähigkeiten war zu Beginn des Spitzenkampfs gegen Ad Astra Obwalden bei den Gästen gut zu erkennen. Auch die Taktik von Sarganserland war eindeutig: Aus einer eher passiven, aber kompakten Abwehr heraus lancierten die Gäste immer wieder schnelle und schnörkellos vorgetragene Konter­angriffe. Sie wirkten präsent und stellten so die Obwaldner das eine oder andere Mal vor Probleme. Die 0:1-Führung zur ersten Pause war darum nicht unverdient.

Im Mittelabschnitt kopierte das Heimteam das Rezept der Gäste: Durch Konterangriffe fanden die Obwaldner vermehrt den Weg vor das Tor von Goalie Mattle. Um den Bann zu brechen, bedurfte es jedoch einer Überzahlsituation: Spielertrainer Jakob Arvidsson traf nach einer wunderbaren Kombination über mehrere Stationen mit einem platzierten Hocheckschuss (27.). Kurz zuvor hatten die Obwaldner eine Powerplaysituation noch ungenutzt verstreichen lassen.

Edholm in Tenero an allen Treffern beteiligt

In der Folge kam Ad Astra in einen kleinen Spielrausch. Julian Lingg und Gian Luca Durrer münzten diesen in Zählbares um. Der Doppelschlag in der 34. und 35. Minute führte zur 3:1-Führung für das Heimteam. Sarganserland fand den Anschluss jedoch noch vor dem zweiten Seitenwechsel dank einem souverän verwandelten Penalty von Jakob Karlsson. Im Schlussdrittel war somit noch einmal alles möglich.

Ad Astra hielt jedoch wenig davon, das Spiel wieder spannend werden zu lassen. Die Spielanlage änderte sich nicht, beide Teams suchten vor allem mit Konterangriffen das nächste Tor. Dieses erzielte erneut das Heimteam: Stöckel war mit einem scharfen Abschluss unter die Latte erfolgreich (44.). Die erneute Zwei-Tore-Führung war am Ende ein genug grosses Polster, um dem Leader die erste Saisonniederlage zuzufügen. Mit 4:6 mussten sich die St.Galler letztlich geschlagen geben. «Dieser Erfolg ist das Resultat einer starken Teamleistung», freute sich Obwaldens Topskorer Fredrik Edholm nach der Partie.

«Alle Formationen haben ihren Teil zum Sieg beigetragen. Wie schon am Samstag zeigte zudem unsere dritte Linie eine starke Leistung.»

Der Schwede selbst war für einmal ohne persönlichen Torerfolg geblieben, nachdem er am Vorabend gleich fünf Mal eingenetzt hatte. Beim 7:5-Auswärtserfolg gegen Gordola bereitete Edholm zudem die anderen beiden Treffer vor und war somit an sämtlichen Toren seines Teams beteiligt. Am Samstag in Tenero war das Resultat am Ende unnötig knapp: Weniger als zehn Minuten vor Schluss lag Ad Astra noch mit 7:2 in Führung, aber die Südschweizer kamen am Ende bis auf zwei Tore heran. Dank der beiden Siege am Wochenende rücken die Obwaldner in der Tabelle der NLB auf Rang zwei vor.