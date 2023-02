Unihockey Ad Astra Obwalden schafft die Wende und zieht in die Playoff-Halbfinals ein Die Obwaldner gewinnen beide Spiele vom Wochenende gegen Ticino Unihockey. Nun treffen sie auf die Kloten-Dietlikon-Jets.

Torhüter Mario Britschgi erweist sich als starker Rückhalt für Ad Astra Obwalden. Bild: Chrischu Hofer

Für die Spieler von Ad Astra Obwalden gab es am Ende Standing Ovations von den über 300 Zuschauerinnen und Zuschauern in der sehr gut gefüllten Dreifachhalle Sarnen. Gleich mit 12:3 hatten die Obwaldner am Sonntag die Tessiner Gäste im entscheidenden Spiel um den Einzug in die Halbfinals aus der Halle gefegt. «Nach dem erkämpften Sieg in einem emotionalen Spiel am Samstagabend in Bellinzona hatte ich keine Zweifel daran, dass wir dieses Spiel fünf gewinnen würden», meinte ein euphorisierter Mario Britschgi nach Spielschluss.

Der Torhüter der Obwaldner sollte Recht behalten: Ad Astra liess am Sonntagabend nichts anbrennen. Von Beginn an war es das Heimteam, das dem Spiel den Stempel aufdrückte. Und die Tore fielen schon früh wie reife Früchte: Elf Minuten waren gespielt, als Ad Astra das 3:0 bejubelte. Zweimal Dario Eber­hardt und Basil von Wyl hatten getroffen. Beide sollten sich im Verlauf der Partie als Hattrick-Schützen feiern lassen können. Als die Ticinesi aus dem Nichts zum 3:1 trafen (17.), hatten Fredrik Edholm und Isak Stöckel eine rasche Antwort bereit. Das torgefährliche schwedische Duo der Obwaldner baute die Führung bis zum ersten Seitenwechsel auf 5:1 aus.

Tessiner verspielen goldene Gelegenheit

Im gleichen Stil ging es im Mitteldrittel weiter: Ad Astra baute die Führung kontinuierlich aus. Bei den Gästen aus dem Tessin wurde die Hoffnung auf eine Wende mit jedem Gegentreffer sichtbar kleiner. Ihnen half zudem nicht, dass sie sich mit Undiszipliniertheiten und daraus resultierenden Strafen immer wieder selbst schwächten. Ad Astra kannte keine Gnade und nutzte dies aus, 9:2 führte das Heimteam nach 40 Minuten. Den Fans in der Halle war klar: Hier konnte nichts mehr passieren. Das Schlussdrittel wurde dann zum Schaulaufen für die Obwaldner, ganz nach dem Gusto des Publikums. 12:3 stand am Ende auf der Anzeigetafel, die Spieler von Ticino Uni­hockey konnten einem fast leidtun. Zumal sie selber am Vorabend die Tür zu den Halbfinals schon mit einem Bein durchschritten hatten.

44:33 und eine 6:4-Führung für Ticino zeigte die Matchuhr nämlich am frühen Samstagabend, als sich André Muff zu Isak Stöckel auf der Strafbank gesellte. Die goldene Gelegenheit für Ticino, die Führung in doppelter Überzahl auszubauen und sich in Richtung Halbfinals zu schiessen. Die drei Sarner Feldspieler und ein stark aufspielender Britschgi im Tor wehrten sich jedoch erfolgreich gegen den siebten Gegentreffer. Mehr noch: Als Stöckel von der Strafbank auf das Feld zurückkehrte, legte er den Ball mit einem Geniestreich auf Gianluca Durrer, der aufgrund eines schlecht getimten Wechsels des Heimteams plötzlich allein vor dem Tor stand. Durrer liess sich nicht zweimal bitten und schoss den Ball unter die Latte.

Die Obwaldner rochen nun Lunte. Eine Überzahlsituation liessen sie zunächst verstreichen, ehe in der 55. Minute der Ausgleich trotzdem fiel: Gino Durrer fasste sich aus der Distanz ein Herz und schlenzte den Ball knapp am gegnerischen Tor vorbei. Fredrik Edholm reagierte am schnellsten und schoss den von der Bande abprallenden Ball zum Ausgleich ins Netz. Die Angriffsmaschinerie der Gäste lief weiter: In der 57. Minute nutzte Valentin Egli den sich bietenden Freiraum und schoss Ad Astra mit 7:6 in Führung. Diese brachten die Obwaldner am Ende – trotz einer weiteren Unterzahlsituation – knapp über die Zeit. Müller traf kurz vor Schluss zur Siegsicherung ins leere Tor.

Nach zwei Startniederlagen in der Best-of-5-Serie dreht Ad Astra Obwalden somit die Serie und zieht mit 3:2-Siegen in die Playoff-Halbfinals ein. Diese starten bereits am Freitagabend: Um 20Uhr empfangen die Obwaldner die Kloten-Dietlikon- Jets zum Auftaktspiel.

Obwalden – Ticino 12:3 (5:1, 4:1, 3:1)

Dreifachhalle, Sarnen. – 317 Zuschauende. – Tore: 2. Eberhardt (Muff) 1:0. 10. Eberhardt (Egli) 2:0. 11. Basil von Wyl (Kramelhofer) 3:0. 17. Monighetti 3:1. 18. Edholm (Stöckel) 4:1. 19. Stöckel (Edholm/Ausschluss Scandella) 5:1. 29. Eberhardt (Arvidsson/Ausschluss Gazzaniga) 6:1. 30. Basil von Wyl (Stöckel/Ausschluss Regazzi) 7:1. 34. Monighetti (Andreetta) 7:2. 38. Edholm 8:2 39:51 Basil von Wyl (Arvidsson/Ausschluss Monighetti) 9:2. 46. Markus Furrer (Stöckel/Ausschluss Schwab!) 10:2. 51. Kiipeli (Kainulainen) 10:3. 57. Stöckel (Müller) 11:3. 57. Egli (Arvidsson) 12:3. – Strafen: 4-mal 2 Minuten gegen Ad Astra; 5-mal 2 Minuten plus 1mal 10 Minuten (Gazzaniga) gegen Ticino. – Ad Astra: Britschgi; Schwab, Cornel von Wyl; Gino Durrer, Egli; Lingg, Kramelhofer; Stöckel, Müller, Edholm; Eberhardt, Gianluca Durrer, Muff; Basil von Wyl, Markus Furrer, Odermatt; Arvidsson, Kucera, Mischa Furrer.

Ticino – Obwalden 6:8 (1:1, 4:2, 1:4)

Arti e Mestieri, Bellinzona. – 297 Zuschauende. – Tore: 16. Bazzuri (Regazzi/Ausschluss Kucera) 1:0. 18. Arvidsson (Eberhardt) 1:1. 21. Edholm (Stöckel) 1:2. 24. Kiipeli (Kainulainen) 2:2. 28. Andreetta (Monighetti) 3:2. 30. Müller (Edholm) 3:3. 34. Monighetti (Scandella) 4:3. 34. Monighetti (Nivala) 5:3. 37. Arvidsson (Edholm/Ausschluss Nivala) 5:4. 41. Regazzi (Kainulainen/Ausschluss Müller) 6:4. 47. Gianluca Durrer (Stöckel/Ausschluss Muff!) 6:5. 55. Edholm (Gino Durrer) 6:6. 57. Egli (Gianluca Durrer) 6:7. 59:23 Müller 6:8 (ins leere Tor). – Strafen: 4-mal 2 Minuten gegen Ticino; 6-mal 2 Minuten gegen Ad Astra. – Ad Astra: Britschgi; Lingg, Cornel von Wyl; Gino Durrer, Egli; Schwab, Kramelhofer; Stöckel, Müller, Edholm; Eberhardt, Markus Furrer, Arvidsson; Basil von Wyl, Gianluca Durrer, Kucera; Mischa Furrer, Muff.