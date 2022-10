Handball KTV Altdorf bringt dem Leader die erste Niederlage bei Die Altdorfer Handballer besiegen vor eigenem Anhang den zuvor noch ungeschlagenen 1.-Liga-Spitzenreiter Olten sensationell mit 28:24. Damit sind die Urner zurück im Kampf um einen Platz in der Aufstiegsrunde.

Altdorf mit Kreisläufer Tomas Adamcik (am Ball) glückt die beste Leistung der Saison. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 29. Oktober 2022)

Eine derartige Bombenstimmung gab es in der Altdorfer Feldli-Halle nach einem Handballspiel schon lange nicht mehr. Die Spieler und der Staff des KTV Altdorf liessen sich nach dem völlig unerwarteten Coup gegen den haushohen Favoriten Olten verdientermassen frenetisch feiern. «Heute ist uns die beste Leistung der bisherigen Saison gelungen», freute sich Altdorf-Trainer Stefan Epp. Dann fügte er noch an: «Gegen Olten haben wir zweimal ganz gut mitgehalten, aber letztlich nichts Zählbares herausgeholt. Diesmal konnten wir das Glück auf unsere Seite zwingen. Ausschlaggebend für diesen Erfolg war die hervorragende Abwehrarbeit. Aber auch mit der Abschlussquote bin ich absolut zufrieden.»

Sowohl in der Hinrunde der Meisterschaft als auch im Cup zogen die Altdorfer gegen Olten nach jeweils guten Auftritten den Kürzeren. Zu Beginn des dritten Duells in dieser Saison sah es danach aus, als würden die Solothurner erneut triumphieren. Altdorf startete nämlich schwach und geriet bis zur 7. Minute bereits mit 3:6 ins Hintertreffen. Von da weg gelang den Platzherren jedoch eine deutliche Leistungssteigerung, begünstigt durch mehrere 2-Minuten-Strafen, die sich der Gegner in der ersten Halbzeit einhandelte. Mitte des ersten Durchgangs glich Florian Henrich zum 7:7 aus.

Olten brachte daraufhin zehn Minuten lang keinen einzigen Treffer mehr zustande. Eine Schwächeperiode, die von den Gastgebern resolut ausgenutzt wurde. Sie zogen bis zur Pause auf 15:11 davon. Nach dem Wiederanpfiff konnte der vermeintliche Underdog den Vorsprung lange erfolgreich verteidigen und zwischenzeitlich sogar auf fünf Längen ausbauen. Doch die Solothurner drehten plötzlich gewaltig auf und schafften in der 54. Minute den 23:23-Ausgleich. Nun drohte diese überaus spannende Partie zu kippen.

Aber die Altdorfer hielten in der entscheidenden Phase nochmals dagegen und legten einen besseren Endspurt hin. Während Olten in den letzten sechs Minuten nur noch einmal einnetzte, feierte Altdorf im gleichen Zeitraum fünf Tore. Bester Skorer auf Seiten der KTV-Truppe war einmal mehr Rückraumspezialist Florian Henrich, der bei acht seiner zehn Abschlüsse erfolgreich agierte. Eine noch bessere Quote erzielte einzig Petar Bubalo, der bei sieben Anläufen sechs Mal ins Schwarze traf.

Urschweizer Derby wird zum Schlüsselspiel

Durch diesen Exploit ist der KTV Altdorf in der Tabelle auf den 3. Platz nach vorne gerückt. Der Rückstand auf den zur Teilnahme an der Aufstiegsrunde berechtigenden 2. Rang beträgt fünf Runden vor Abschluss der Qualifikation noch drei Punkte. Der Zufall will es nun, dass am kommenden Samstag das in diesem Zusammenhang wohl entscheidende Spiel ausgetragen wird. Altdorf muss beim KTV Muotathal, der aktuell eben diese begehrte zweite Position einnimmt, antreten. Mit einem Auswärtssieg könnten die Urner bis auf einen Punkt zu den Schwyzern aufschliessen. Trainer Epp sagte mit Blick auf dieses brisante Derby-Duell: «Durch den Sieg gegen Olten haben wir viel Moral getankt. Ich bin optimistisch, dass wir nun auch Muotathal packen werden, zumal wir unbedingt punkten müssen.»