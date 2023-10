Hallensport Altdorfer Handballer reihen Kantersieg an Kantersieg Überraschungsabsteiger KTV Altdorf ist auf gutem Weg zurück in die 1. Liga. Die bisherigen 2.-Liga-Gegner haben keine Chance.

In bestechender Form: Der rechte Flügel Fabian Auf der Maur wirft neun Tore. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 30. 9. 2023)

Zum Auftakt ein 32:17-Sieg gegen Horgen/Wädenswil, daraufhin ein 32:10-Erfolg über Säuliamt und zuletzt ein 36:17-Kantersieg gegen Einsiedeln – eindrücklicher und überzeugender hätte der HC KTV Altdorf nicht in die 2.-Liga-Meisterschaft starten können. In den bisherigen drei Partien kam das Team von Trainer Stefan Epp nicht im Geringsten in Gefahr, Punkte abgeben zu müssen. Es führt die Tabelle nach drei Runden souverän an.

Allerdings relativiert Epp den Bombenstart ein wenig. Er betonte nach der am letzten Samstag vor 130 Zuschauenden in der heimischen Feldli-Arena ausgetragenen Partie gegen Einsiedeln: «Bisher hatten wir zumindest auf dem Papier eher schwächere Gegner. Nun kommen mit Stans und Muotathal die härteren Brocken. Dann wird sich zeigen, was die bisherigen Leistungen Wert sind. Von diesen Mannschaften werden wir sicherlich deutlich mehr gefordert.»

Marcel Luthiger mit sensationeller Quote

Einsiedeln wurde von den Altdorfern von Anfang an brutal überfahren, wobei in der Startphase insbesondere Fabian Auf der Maur brillierte. Der KTV-Rechtsaussen warf allein in den ersten rund zehn Minuten vier zum Teil wunderschöne Tore. Nach der Startviertelstunde lagen die in allen Belangen überlegenen Gastgeber bereits mit 10:2 in Führung. Die Schwyzer taten sich ausgesprochen schwer mit dem Toreschiessen. Dies einerseits, weil die Abwehr des Heimteams sehr kompakt stand. Andererseits parierte Schlussmann Marcel Luthiger fast alles, was in seine Richtung abgefeuert wurde. Der Routinier zwischen den Pfosten verzeichnete über die gesamte Partie gesehen eine sensationelle Abwehrquote von 64 Prozent. Im letzten Drittel der ersten Halbzeit nahmen die Platzherren dann den Fuss ein wenig vom Gaspedal. Dennoch konnten sie den Vorsprung bis zu Pause auf zehn Längen (16:6) ausbauen.

Der zweite Durchgang verlief ähnlich einseitig. Nach 40 Minuten betrug der Abstand bereits 15 Tore (25:10). In der Folge wuchs das Polster kontinuierlich bis auf 20 Treffer an. Den aufsässigen Urnern gelang es immer wieder, dem Gegner den Ball abzuluchsen und mit schnellen Gegenstössen Torerfolge zu erzielen. Zwischenzeitlich versuchte das Team aus dem Klosterdorf, durch einen auf Spielmacher Ivan Koncul angesetzten Manndecker, den Schwung der Altdorfer zu brechen. Allerdings brachte ihnen diese taktische Massnahme nicht viel ein.

Junge Spieler können überzeugen

Im zweiten Abschnitt kamen bei der KTV-Truppe vermehrt einige ganz junge, noch unerfahrene Spieler zum Einsatz. Trotzdem konnte der von der Stammformation angeschlagene Rhythmus beibehalten werden. Herausragender Akteur in Bezug auf die Torausbeute war Auf der Maur, der insgesamt neun Treffer zum Kantererfolg beisteuerte. Dahinter folgten Koncul und Petar Bubalo mit je fünf sowie Carlo Inderbitzin mit vier Torerfolgen. «Abgesehen von einer kleinen Schwächephase gegen Ende der ersten Halbzeit bin ich mit der Leistung sehr zufrieden», bilanzierte Epp. «Trotz des grossen Vorsprungs ist es uns gelungen, über weite Strecken konzentriert weiterzuspielen. Die Chancenverwertung war sicherlich nicht optimal. Aber bei diesem Resultat ist das Jammern auf hohem Niveau.»