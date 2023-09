Hallensport Altdorfer Handballer starten mit einem Kantersieg in die Saison Altdorf schlägt in Richtung des angestrebten Wiederaufstiegs in die 1. Liga den ersten Pflock ein: 32:17-Sieg gegen Horgen/Wädenswil.

Der überragende Altdorf-Keeper Marcel Luthiger parierte unter anderem zwei Siebenmeter. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 9. 9. 2023)

Einen besseren Einstieg in die 2.-Liga-Meisterschaft hätte sich Absteiger Altdorf in der heimischen Feldli-Arena kaum wünschen können, zumindest resultatmässig. Die Gäste vermochten den Platzherren lediglich in der Startphase eine Zeit lang Paroli zu bieten. Eigentlich erwischten die Zürcher sogar den besseren Start. Sie hätten es in der Hand gehabt, deutlich in Führung zu gehen. Aber der unverwüstliche Altdorf-Keeper Marcel Luthiger, der in der ersten Halbzeit den Kasten hütete und eine sensationelle Abwehrquote von 50 Prozent erzielte, parierte innerhalb kurzer Zeit gleich zwei Siebenmeter und glänzte auch sonst mit mirakulösen Paraden.

Eine Viertelstunde lang verlief die Partie ausgeglichen. Danach legten die Gastgeber deutlich zu und zogen kontinuierlich davon. Zur Pause führten sie bereits komfortabel mit 13:6. Nach dem Seitenwechsel wuchs der Abstand weiter an und die Urner schaukelten den Sieg völlig problemlos über die Runden. Fabio Arnold, der bei den Altdorfern im zweiten Abschnitt zwischen den Pfosten stand, glänzte ähnlich wie Luthiger, machte er doch fast 40 Prozent der gegnerischen Würfe unschädlich. Vorne brillierten insbesondere Rückraumspezialist Peter Bubalo mit acht und Rechtsaussen Fabian Auf der Maur mit sechs Treffern.

Das Kader ist schmaler geworden

Auch wenn das Ergebnis an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig liess, fand Altdorfs Coach Stefan Arnold noch das eine andere Haar in der Suppe. Sein Fazit: «Es gibt durchaus noch Luft nach oben. Teilweise lief es etwas holprig, vor allem in der Startphase. Zudem war die Chancenauswertung noch mangelhaft, und auch bei den schnellen Gegenstössen wurde nicht das Optimum herausgeholt. Ab und an fehlte es an der nötigen Geduld. Auf dieser Vorstellung kann man aber sicherlich aufbauen.»

Von den Vereinsverantwortlichen ist ganz klar der direkte Wiederaufstieg in die 1. Liga als Saisonziel deklariert worden. Die Relegation in die 2. Liga kam völlig überraschend und war die Folge einer Schwächephase während der Abstiegsrunde mit zum Teil sehr unglücklichen Niederlagen. Die KTV-Truppe will diese Scharte also möglichst postwendend wieder auswetzen. Altdorf musste Ende der letzten Saison einige gewichtige Abgänge von langjährigen Leistungsträgern hinnehmen. Immerhin ist es der Vereinsleitung aber gelungen, mit Ivan Koncul einen prominenten neuen Spieler zu verpflichten. In der Vergangenheit stand der 25-jährige Kroate bei mehreren Klubs in seiner Heimat und dem österreichischen Team HSG Hoding Graz unter Vertrag, bevor er in die Schweiz zum TV Endigen wechselte. Für seine Heimat bestritt der 1,94 Meter grosse Rückraumhüne mehrere Länderspiele auf Juniorenstufe, wobei er mit der U18-Auswahl Vize-Europameister wurde. «Vom Kader her haben wir nicht mehr ganz die gleiche Breite wie in den letzten Jahren. Aber immerhin sind wir auf den ersten sechs bis sieben Positionen stark besetzt. Dahinter versuchen wir nun, die jungen an ein höheres Leistungsniveau heranzuführen», erklärte Coach Stefan Arnold.