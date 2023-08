Fussball Die Altdorfer starten nach Mass in die Saison Der FC Altdorf bezwingt in der 3. Liga den SC Schwyz souverän mit 2:0. Nur eine gelb-rote Karte trübt die Bilanz.

Fabian Nickel trifft zum 1:0 für den FC Altdorf. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 19. 8. 2023)

Für die vergleichsweise zu anderen Saisonauftaktpartien wenigen Fans, die am vergangenen Samstag bei grosser Hitze auf die Altdorfer Schützenmatte pilgerten und sich auf die Schattenplätze verteilten, war der Auftritt des Heimteams nach der verpatzten letzten Saison, die mit dem Abstieg in die 3. Liga endete, eine Offenbarung. Die Altdorfer lieferten nahezu über die gesamte Spielzeit einen überzeugenden Auftritt ab. Dies auch aus Sicht von Cheftrainer Marc Odermatt, der nach dem Schlusspfiff bilanzierte: «Ich bin sehr zufrieden mit der heutigen Vorstellung. Unser Team hat bei diesen hohen Temperaturen eine absolute Willensleistung gezeigt. Das war reine Kopfsache. Die Jungs haben es super gemacht.»

Von Beginn weg legten die Platzherren viel Zug nach vorne und einen enormen Siegeswillen an den Tag. Bereits nach wenigen Minuten hämmerte Michael Baumann einen Weitschuss knapp über die Latte. Kurz darauf zwang Fabian Nickel den Schwyzer Keeper Mateo Fontana mit einem gefährlichen Abschluss zu einer tollen Parade. In der 23. Minute wurde die engagierte Spielweise der Gastgeber erstmals belohnt: Nickel scheiterte zuerst erneut an Hexer Fontana, konnte diesen jedoch per Nachschuss doch noch bezwingen.

Erst nach dem Führungstreffer der Urner gaben die Schwyzer ein erstes offensives Lebenszeichen. Ein Schuss aus relativ kurzer Distanz wurde jedoch von Altdorf-Schlussmann Kai Stutz, der bis dahin nichts zu tun hatte, souverän pariert. Gegen Ende der ersten Halbzeit flachte das Spiel dann etwas ab, was angesichts der harten Bedingungen nicht überraschte. So blieb bis zur Pause beim hoch verdienten 1:0 für den FCA.

Entscheidendes Tor in Unterzahl erzielt

Fünf Minuten nach dem Wiederanpfiff hatte Manuel Ruhstaller eine Resultaterhöhung auf dem Fuss. Er erwischte eine flach gespielte Querhereingabe jedoch nicht optimal und setzte das Spielgerät knapp neben den rechten Pfosten. Die Altdorfer hatten den Gegner in der zweiten Halbzeit gut im Griff. Schwyz kam zu keinen gefährlichen Abschlüssen. Kurz vor Ablauf der regulären Spielzeit wurde es für die Heimtruppe vorübergehend doch noch etwas brenzlig. Dies, weil Verteidiger Lars Zgraggen seine zweite gelbe Karte kassierte und vom Platz flog. Nun erhielten die zuvor sehr blass gebliebenen Gäste plötzlich Oberwasser. Gleich zweimal wurden gefährliche Schüsse von Damian Siegwart und Dario Büeler mit viel kämpferischem Einsatz von Altdorfer Verteidigern geblockt. Endgültig aufatmen konnten die Hausherren erst in der 96. Minute: Youngster Danyal Calisici erzielte mit einem klassischen Konter das erlösende 2:0. «Die Basis für den heutigen Erfolg war zweifellos eine solide Defensivleistung. Wir haben wie schon im Cupspiel gegen Ruswil keinen Gegentreffer zugelassen», sagte Odermatt und fügte an: «Für uns ist es enorm wichtig, dass wir mit einem Vollerfolg in die Meisterschaft gestartet sind. Das gibt Selbstvertrauen und sorgt für Elan. Besonders erfreulich ist, dass sich auch unsere jungen Spieler gut in Szene setzen konnten.» Noch überzeugender als Altdorf startete in der ersten 3.-Liga-Gruppe einzig der FC Baar I in die Saison. Die Zuger feierten gegen den Kantonsrivalen SC Steinhausen einen 6:1-Kantersieg. Der ESC Erstfeld bestreitet sein Auftaktspiel erst morgen Mittwoch (Heimspiel gegen den Engelberger SC). Anpfiff auf der Pfaffenmatt ist um 20 Uhr.