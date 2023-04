American Football Luzern Lions wollen wieder oben mitmischen Die Luzern Lions haben grosse Ziele: sie wollen zumindest wieder in den Liga B-Final.

Lions Headcoach Sascha Gaveau. Bild: Michael Wyss

«Wir wollen am 8. Juli im Final stehen und um den Meistertitel spielen», so Luzern Lions Headcoach Sascha Gaveau (43) zum sportlichen Ziel in der Liga-B. Ein realistisches Unterfangen, denn in der jüngsten Vergangenheit zeigten die Lions viel Qualität. Vorletzte Saison standen die Luzerner im Halbfinal, im letzten Meisterschaftsbetrieb erreichte man den Final, wo man sich gegen die St. Gallen Bears knapp 6:10 geschlagen geben musste. «Wir wollen die Leistungen bestätigen und wieder um den Pokal mitspielen. Das muss auch der Anspruch sein für unsere Mannschaft. Wir haben uns zu einem Spitzenteam in der zweithöchsten Liga gemausert und planen mittelfristig wieder die Rückkehr in die NLA», so Gaveau. Letzte Saison musste der B-Meister noch um die Barrage in die höchste Liga spielen, die Hürde war hoch, diese Saison ist der Meister direkt aufstiegsberechtigt. Gaveau: «Vom Aufstieg sprechen wir heute nicht, denn wir nehmen Schritt für Schritt, wollen uns in einem ersten Etappenziel für den Final qualifizieren.»

Zu Beginn Akzente setzen

Grösster Konkurrent in der Liga ist der amtierenden Liga-B Meister St. Gallen Bears, welche letzte Saison in der Aufstiegsbarrage scheiterte. «Die Ostschweizer sehe ich als unseren grössten Mitstreiter, unterschätzen darf man aber keines der Teams in unserer Gruppe. Man muss in jedem Spiel einfach Bereitschaft signalisieren und Siegeswillen aufbringen», mahnt Gaveau. Mit 40 Spieler starten die Lions in den neuen Spielbetrieb. Der Headcoach: «Wir haben zwei Auswärtsspiele zum Auftakt, da wollen wir natürlich gleich Akzente setzen und punkten. Das wäre wichtig für das Selbstvertrauen». Die Gegner heissen Bienna Jets (10. April) und Liganeuling Langenthal Invaders (15. April).

«Ich will den Qualifikationssieg»

Im 40-Mann Kader figurieren auch viele junge Spieler aus dem eigenen Nachwuchs der Lions. Ein hoffnungsvolles Talent ist der 24-jährige gebürtige Buochser Raffi Truttmann, der auf der Position Linebacker spielt. Der in Kriens wohnhafte spielt seit vier Saison in der ersten Mannschaft und hat ein klares Ziel: «Ich will den Qualifikationssieg und in den Final vorstossen. Wenn wir als Gruppenerster im Endspiel stehen, haben wir in Luzern das Heimspiel. Das wäre natürlich ein grosser Wunsch.» Das wurde den Lions letzte Saison vermutlich zum Verhängnis, dass die St. Gallen Bears als Qualifikationssieger den Final vor 1000 (!) Fans im heimischen Stadion austragen konnten. «Der Heimbonus und die Stimmung kann dich schon beflügeln, gerade wenn die Partie eng ist», ist Gaveau sicher.

Liga B: Argovia Stars, Schaffhausen Sharks, Bienna Jets, Langenthal Invaders, Luzern Lions, St. Gallen Bears. – Modus: jedes Team bestreitet 10 Spiele (Hin- und Rückrunde, die Top-4 stehen im Halbfinal (1 gegen 4; 2 gegen 3), die Sieger bestreiten den Final. Der B-Meister steigt direkt in die NLA auf (keine Barrage).