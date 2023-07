Eishockey Attilio Biasca ist zurück beim EV Zug Nach zweieinhalb Saisons in Nordamerika kehrt das 20-jährige Zuger Eigengewächs zu seinem Stammklub zurück.

Attilio Biasca, hier noch als Spieler bei der EVZ Academy 2020. Bild Philipp Hegglin/Sports Photography

Der EV Zug konnte wie erwartet seinen ehemaligen Junior wieder verpflichten, zumindest für die nächsten beiden Jahren. Attilio Biasca, dessen Vater Nicola einst in den 1980er-Jahren Spieler bei Ambrì-Piotta gewesen war und heute als Facharzt Orthopädie in Luzern arbeitet, durchlief sämtliche Nachwuchsstufen beim EVZ. Er spielte zuletzt auch für das U20-Nationalteam, mit dem er als Captain die WM in Kanada bestritt. Dort erzielte der Stürmer im Gruppenspiel nach 41 Sekunden in der Verlängerung den 3:2-Siegtreffer gegen Finnland. In insgesamt 13 WM-Spielen mit der U20-Nationalmannschaft gelangen ihm elf Skorerpunkte.

Bevor er vor gut zwei Jahren zu den Halifax Mooseheads in die kanadische Juniorenliga QMJHL wechselte, kam er zu seinen ersten Einsätzen mit der EVZ Academy in der Swiss League. Im Sommer 2020 schloss er die Lehre als Büroassistent bei «The Hockey Academy» des EVZ ab. In den zweieinhalb Saisons in Halifax gelangen ihm in 141 Partien 44 Tore und 50 Assists.

«Attilio hat sich in Halifax stetig weiterentwickelt und in sämtlichen Bereichen einen Schritt vorwärts gemacht. Zudem hat er auf der internationalen Bühne gezeigt, dass er zu den besten Spielern seines Jahrgangs gehört. Er ist bereit für die National League», lässt sich EVZ-Sportchef Reto Kläy in einer Medienmitteilung zitieren.

Aktuell hat der EV Zug 15 Stürmer unter Vertrag, mit Biasca nun fünf Spieler auf der Center-Position. Von fehlendem Konkurrenzkampf kann deshalb keine Rede sein. (reb)