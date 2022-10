Laufsport Das Interesse am Luzerner Marathon lässt nur wenig nach, aber: «Auch 10 Minusprozente tun weh» Die Schweizer Volksläufe klagen über tiefere Teilnehmerzahlen seit Corona. Auch der SwissCity Marathon – Lucerne» verzeichnet Einbussen, steht aber im Vergleich gut da.

Der «SwissCity Marathon – Lucerne» hat treue Teilnehmende.

Die Pandemie hat tiefe Spuren hinterlassen in der Volkslaufszene. Trotz der Aufhebung der Massnahmen im Frühling klagen die Organisatoren landauf und landab über einen Teilnehmerschwund von 30 bis 40 Prozent. Noch immer. Besser sieht es beim «Swiss City Marathon – Lucerne» aus. Gut 10 000 Anmeldungen sind bei den Organisatoren bis jetzt eingegangen für die 15. Austragung vom kommenden Sonntag. Diese Zahl liegt nur 10 Prozent unter jener aus derselben Periode von 2019.

«Im nationalen Vergleich ist das grossartig», sagt Geschäftsführer Reto Schorno. Ohne Nachsatz will er die Aussage aber nicht stehen lassen:

«Auch 10 Minusprozente tun weh, in der Kasse fehlt Geld. 1000 Personen weniger am Start heisst ungefähr 80 000 Franken weniger Einnahmen.»

Zuwachs im Marathon

Klagen will Schorno aber nicht. Vielmehr freut er sich über den Zuspruch und die Treue der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Dabei zieht er auch den Vergleich mit dem Lausanne Marathon vom vergangenen Wochenende, der mit einem grösseren Minus auskommen muss. «Ich bin überzeugt, dass es sich auszahlt, dass wir den ‹SwissCity Marathon – Lucerne› letztes Jahr durchführten und den beträchtlichen Mehraufwand auf uns genommen hatten», sagt Schorno. Der Lausanne Marathon wurde 2020 und 2021 abgesagt.

In Luzern ist nicht nur die fünfstellige Teilnehmerzahl bemerkenswert. Ebenso ins Auge stechen die aktuellen Zahlen auf den verschiedenen Distanzen. Da ist der Marathon, also die Königsdisziplin mit ihren 42,195 km. Er dürfte gar etwas mehr Teilnehmende verzeichnen als vor der letzten Normalaustragung. 1350 Anmeldungen sind bis jetzt eingegangen. Das Bedürfnis, Marathon zu laufen, ist nach wie vor vorhanden. Rückgänge zu registrieren sind aber im Halbmarathon und über 10 km. Über jene Distanzen also, die 2019 beide ausgebucht waren. Rund 400 Startplätze (von 7000) sind im Halbmarathon noch verfügbar, rund 250 (von 2500) über 10 km. Dennoch streicht Reto Schorno hervor:

«Im Quervergleich mit anderen, bedeutenden Schweizer Volksläufen stehen wir sehr gut da.»

Dieser Aussage pflichtet auch Andreas Grüter bei, der als Geschäftsleiter des Luzerner Stadtlaufs, Projektmanager des «SwissCity Marathon – Lucerne» und Geschäftsführer von Swiss Runners (Zusammenschluss der bedeutendsten Schweizer Volksläufe) amtet. Er sieht die tieferen Teilnehmerzahlen und die damit verbundenen fehlenden Startgeldeinnahmen. «Auch Sponsoren müssen sich gegen die Krise wappnen und mit gekürzten Marketingbudgets klarkommen.» Veranstaltungen, die Läufe inklusive, bekommen dies zu spüren. Kommt hinzu, dass die Aufwendungen etwa für Verpflegung, Finisher-Shirts oder Medaillen ansteigen – wegen der knappen Ressourcen und der höheren Energiepreise.

Kommt es zu A-la-carte-Modellen?

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den Volksläufen merken dies gegenwärtig noch kaum. Aber Grüter vermutet, «dass die Startgelder schnell Anpassungen erfahren werden». Weil dies potenzielle Läuferinnen und Läufer abhalten könnte, werden Abfederungsvarianten auch in der Schweiz zum Thema. Varianten, wie sie im Ausland bereits gang und gäbe sind. Dazu gehören diverse Abstufungen zwischen Frühbuchern und solchen, die sich spontan nachmelden.

«Ich kann mir vorstellen, dass A-la-carte-Modelle auch in der Schweiz üblich werden»,

sagt Grüter. Dazu zählt, dass Läuferinnen und Läufer neben dem Startgeld Zusatzleistungen hinzukaufen können, etwa Finisher-Shirts, Medaillen oder die Teilnahmen an der Pasta-Party.