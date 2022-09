Curling Auf dem Weg an die Weltspitze: Raphaela Keiser und Selina Witschonke gelingt ein Achtungserfolg Die beiden Zentralschweizer Curlerinnen Selina Witschonke und Raphaela Keiser gewinnen mit dem Team St. Moritz das stark besetzte Women's Masters in Basel. Bereits Anfang Oktober folgt das nächste Highlight für die beiden.

Die Zugerin Raphaela Keiser (links) und die Luzernerin Selina Witschonke spielen im Team St. Moritz. Bild: Stefan Kaiser

Die beiden Zentralschweizer Curlerinnen Selina Witschonke (Curlingclub Luzern) und Raphaela Keiser (Curlingclub Zug) gewannen mit dem Team St.Moritz das sehr stark besetzte WCT Women’s Masters in Basel. Teams aus Japan und zehn europäischen Ländern nahmen an diesem Turnier der World Curling Tour (WCT) in Basel teil, darunter vier Teams aus den Top 15 der aktuellen Weltrangliste – unter anderem auch die aktuellen Weltmeisterinnen vom CC Aarau mit Silvana Tirinzoni und Alina Pätz.

Das aufstrebende junge Team mit den beiden Zentralschweizerinnen brillierte mitten in der europäischen Elite mit sieben Siegen in Serie. Im Halbfinal schlugen sie das favorisierte Weltmeisterteam um Silvana Tirinzoni und Alina Pätz mit dem letzten Stein von Selina Witschonke mit 4:3. Der rein schweizerische Final gegen das Team Langenthal Jäggi konnte letztlich klar mit 9:3 gewonnen werden.

Nach einem starken Saisonstart mit Turnieren in Schottland (Halbfinal), Norwegen und in Kanada (Final- und Viertelfinalqualifikation) befindet sich das junge Schweizer Curlingteam weiterhin auf dem Weg in die Weltelite. Dank dem früher als erwarteten Sprung in die Top 15 der Weltrangliste steht als nächstes Highlight ab dem 4. Oktober der Traum jeder Curlerin und jedes Curlers auf dem Programm: die Teilnahme am GSOC (Gran Slam of Curling) in Kanada. (pd)