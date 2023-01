Langlauf Auf der Erfolgsspur: Ramona Schöpfer holt sich Zuversicht für die WM in Kanada An den Schweizer Meisterschaften im Langlauf ragt die Marbacherin Ramona Schöpfer mit Silber heraus.

Ramona Schöpfer in den Spuren von Ulrichen. Bild: Loris Kaufmann

Eigentlich ist die regionale Bilanz der kurzfristig von Realp ins Obergoms verschobenen Titelkämpfe mässig. Die Aushängeschilder, die noch in der ersten Januarwoche die Tour de Ski bestritten, fehlten in Ulrichen. Mit Nadine Fähndrich, Cyril Fähndrich und Roman Furger waren das gleich drei Titel- oder zumindest Medaillenkandidaten aus der Zentralschweiz. Für die Topergebnisse sorgte eine Läuferin: Ramona Schöpfer (18, Bild) aus Marbach. Sie belegte Rang 2 im Einzelstartrennen in der freien Technik am ersten und ebenso in der Verfolgung klassisch am zweiten Tag. «Es war hart, aber ich hatte mich richtig eingestellt», sagte die Nachwuchsathletin. Statt einer wenig aussichtsreichen Jagd auf Gold (Rückstand: 51 Sekunden) verwaltete sie im Verfolgungsstartrennen ihre Position. So hielt sie vor allem die vorpreschende Horwer Bronzemedaillengewinnerin Nadja Steiger in Schach.

Ramona Schöpfer präsentiert sich derzeit in so einer guten Verfassung wie noch nie. Dank der Resultate des letzten Winters – insbesondere dem U18-Meistertitel über 5 km klassisch – erfüllte sie die Kriterien für die Aufnahme ins C-Kader von Swiss-Ski. Sie erhielt regelmässige Aufgebote für Trainingslager. Deswegen verteilt sie ihr letztes Jahr am Gymnasium auf deren zwei. So profitiert sie von zusätzlicher Regenerationszeit. «Ich schlafe viel mehr und erst noch besser», streicht sie heraus. «Ich spüre, wie ich nun gelöster auftreten kann.»

Nun fliegt sie an die U20-WM nach Kanada

Aufgrund ihrer jüngsten Entwicklung und der Resultate ist Schöpfer von Swiss-Ski für die U20-/U23-Weltmeisterschaften von Ende Januar/Anfang Februar im kanadischen Whistler selektioniert worden. Nächsten Sonntag ist der Abreisetermin. Ihre Ziele für ihre dritten Junioren-WM: «Vollgas geben und geniessen.» Ihr Renngefühl passte bereits an beiden Tagen beim hervorragenden siebten Rang im COC-Cup eine Woche zuvor in Oberstdorf (GER).

Aus regionaler wie familiärer Sicht stand Ramona Schöpfer nicht allein im Zentrum: Bei den U18 war auch Schwester Leandra doppelt erfolgreich: zweimal Bronze. Über Bronze freuen konnte sich Julian Emmenegger (Flühli) als Skatingdritter bei den U18.